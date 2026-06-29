2Lペットボトル8本で1000円以下！ 伊藤園のミネラルウォーターがAmazonでお買い得

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「磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス」がAmazonタイムセールに登場！

伊藤園の「磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス」は、Amazon限定で販売されているミネラルウォーターのセット商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格1,128円から16％オフの952円で販売されています。1本あたり約119円で購入できます。

「磨かれて、澄みきった日本の水」の特徴

Amazon商品ページより

「磨かれて、澄みきった日本の水」は、2L入りのミネラルウォーター8本セットです。活性炭フィルターと幾重にも重ねたマイクロフィルターを通すことで、水特有の臭みを取り除き、除菌を行っているとしています。

ラベルレスボトルを採用しているため、ラベルをはがす手間を省き、分別しやすい仕様となっています。自宅やオフィスでの常備品として使えるほか、非常時の備蓄用としても便利とされています。

料理やそのままの飲用、赤ちゃんのミルクや離乳食づくりなど幅広い用途に対応しています。また、未開封であれば直射日光と高温多湿を避けて常温で保管できるとしています。

まとめ：毎日の水分補給や備蓄にぴったり！

「磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス」が952円で購入できる今回のAmazonタイムセールは、自宅用やオフィス用、備蓄用としてまとめ買いを考えている人に注目の内容です。

現在開催中のAmazonタイムセールを利用して、この機会にストックを用意してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。