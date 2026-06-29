アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第40回
2Lペットボトル8本で1000円以下！ 伊藤園のミネラルウォーターがAmazonでお買い得
2026年06月29日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス」がAmazonタイムセールに登場！
伊藤園の「磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス」は、Amazon限定で販売されているミネラルウォーターのセット商品です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格1,128円から16％オフの952円で販売されています。1本あたり約119円で購入できます。
「磨かれて、澄みきった日本の水」の特徴
Amazon商品ページより
「磨かれて、澄みきった日本の水」は、2L入りのミネラルウォーター8本セットです。活性炭フィルターと幾重にも重ねたマイクロフィルターを通すことで、水特有の臭みを取り除き、除菌を行っているとしています。
ラベルレスボトルを採用しているため、ラベルをはがす手間を省き、分別しやすい仕様となっています。自宅やオフィスでの常備品として使えるほか、非常時の備蓄用としても便利とされています。
料理やそのままの飲用、赤ちゃんのミルクや離乳食づくりなど幅広い用途に対応しています。また、未開封であれば直射日光と高温多湿を避けて常温で保管できるとしています。
まとめ：毎日の水分補給や備蓄にぴったり！
「磨かれて、澄みきった日本の水 2L 8本 ラベルレス」が952円で購入できる今回のAmazonタイムセールは、自宅用やオフィス用、備蓄用としてまとめ買いを考えている人に注目の内容です。
現在開催中のAmazonタイムセールを利用して、この機会にストックを用意してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第39回
グルメカフェイン気にせずゴクゴクいける！ 「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」タイムセールで13％オフ
-
第38回
グルメ小腹も非常時もこれで勝つ！ カロリーメイト10箱セットがAmazonタイムセールで23％オフ
-
第37回
グルメ40袋だぞ、40袋！ ドトールの4種飲み比べドリップコーヒーがタイムセールでコーヒー天国
-
第35回
グルメ冷蔵庫を喫茶店にしろ！ 業務用の無糖アイスコーヒー12本セットがセール中
-
第34回
グルメ家に吉野家がある生活、始まってしまう……牛丼・豚丼・紅生姜の11袋セットが10％オフ
-
第33回
グルメコーヒーがぶ飲み民は必見 ネスカフェのボトルコーヒー900mlがAmazonで1本149円
-
第32回
グルメ「最近コーヒー高すぎ」と感じる人へ、100袋入りドリップコーヒーが大幅値下げ中
-
第31回
グルメ夏の常備用にまとめ買い！ 「健康ミネラルむぎ茶 2L×9本」が15％オフで登場
-
第30回
グルメ「冷凍庫に吉野家がある」という幸せ。牛丼＆豚丼の11袋セットがAmazonタイムセールに登場
-
第29回
グルメ常温保存できてレンチン簡単！ 「サトウのごはん」20食セットがAmazonタイムセールでお買い得
- この連載の一覧へ