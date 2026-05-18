『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』推奨PCがFRONTIERから登場 クロスプレイ対応を快適に
2026年05月18日 15時00分更新
インバースネットは、セガが販売する3D格闘ゲーム『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』に最適な環境を提供するBTOパソコン「FRONTIER」の新モデルを5月18日から発売した。この推奨PCはFRONTIERダイレクトストアで購入可能で、価格はカスタマイズ内容によって異なる。
今回の新製品は、長年のファンを持つ「バーチャファイター」シリーズ最新作を最高の状態で楽しむために開発された。異なるプラットフォーム間の対戦が可能になるクロスプレイに加え、ゲームプレイのスムーズさを保つための高性能スペックを備えている。
製品ラインナップには、FRONTIERの次世代ゲーミングブランド「FREX∀R（フレクサー）」のZシリーズから3種類のモデルが含まれている。それぞれインテルとAMDの最新プロセッサやNVIDIAとAMDの最新グラフィックスカードを搭載し、ブラックとホワイトの2色を選ぶことができる。いずれのモデルも高いアクション性が求められるゲームでも安定動作を提供し、楽しむことが可能だという。また、すべてのモデルに3年保証が標準で付いているため、長期間安心して使用できる。
FREX∀Rブランドは、「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトにしたFRONTIERの新しい試みで、ユーザーのすべての期待と需要に応えるべく、常に新しい技術と高い品質を追求し続けている。このZシリーズは、高い拡張性と冷却性を備えたフルタワーケース設計となっており、ゲームやクリエイティブ制作にも適している。
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』は、待ち望まれていたロールバックネットコードにも対応しており、全世界のプレイヤーとよりスムーズなバトルを楽しむことができる革新的な作品だ。
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