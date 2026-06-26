カプコンは6月26日、発売中のRPG「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」について、無料アップデートと有料DLCの配信を開始したと発表。

無料アップデートでは、高難度の最終ボス戦、およびフィールドモンスターのほぼ全てが「キングモンスター」化するやり込み要素を実装。より手ごたえのあるバトルを楽しみたい人には朗報だ。

そして有料DLCとなる追加サイドストーリー「ルディ編」はなんと本日配信。サプライズでの登場となった形だ。今回の追加シナリオでは、オトモアイルーのルディに焦点が当たる。

ルディの“ご先祖様”である過去作のオトモアイルー「ナビルー」が200年の時を越えて復活するなど、シリーズファンにとっては見逃せないお話が展開する。竜人のエナとの再会も注目だ。

発売から約3ヵ月経ち、魅力的なストーリーやモンスターの収集・育成要素、気持ち良さが連鎖するコマンドバトルなど、ユーザーから高い評価を得ている本作。各ストアで20％オフセールも開催中なので、ぜひ遊んでみては。セール期間は7月1日までだ。

なお、ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載。購入の参考にしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

ジャンル：RPG

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年3月13日）

価格：

スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ

デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM