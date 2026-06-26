なんと今日配信！「モンハンストーリーズ3」追加ストーリーDLC・ルディ編、人気キャラ（？）のご先祖様も登場
カプコンは6月26日、発売中のRPG「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」について、無料アップデートと有料DLCの配信を開始したと発表。
無料アップデートでは、高難度の最終ボス戦、およびフィールドモンスターのほぼ全てが「キングモンスター」化するやり込み要素を実装。より手ごたえのあるバトルを楽しみたい人には朗報だ。
そして有料DLCとなる追加サイドストーリー「ルディ編」はなんと本日配信。サプライズでの登場となった形だ。今回の追加シナリオでは、オトモアイルーのルディに焦点が当たる。
ルディの“ご先祖様”である過去作のオトモアイルー「ナビルー」が200年の時を越えて復活するなど、シリーズファンにとっては見逃せないお話が展開する。竜人のエナとの再会も注目だ。
発売から約3ヵ月経ち、魅力的なストーリーやモンスターの収集・育成要素、気持ち良さが連鎖するコマンドバトルなど、ユーザーから高い評価を得ている本作。各ストアで20％オフセールも開催中なので、ぜひ遊んでみては。セール期間は7月1日までだ。
なお、ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載。購入の参考にしてもらえれば幸いだ。
●過去最高に面白い！「モンハンストーリーズ3」ヒトの業すら感じる生態系いじりが楽しすぎる件【先行プレイレポ】
https://ascii.jp/elem/000/004/372/4372413/
【ゲーム情報】
タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
ジャンル：RPG
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年3月13日）
価格：
スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ
デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
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