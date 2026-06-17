カプコンは6月17日、PlayStation 5版「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の初セールをPlayStation Storeにて開催すると発表した。割引率は最大20％オフとなる。

また、前作「モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～」から続投する人気キャラクター「竜人エナ」の紹介PVも解禁している。

発売から約3ヵ月経ち、魅力的なストーリーやモンスターの収集・育成要素、気持ち良さが連鎖するコマンドバトルなど、ユーザーから高い評価を得ている本作。セールのこの機会にぜひ購入してみては。セール期間は7月1日までだ。

なお、ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載。購入の参考にしてもらえれば幸いだ。

【ゲーム情報】

タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

ジャンル：RPG

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年3月13日）

価格：

スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ

デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM