「モンハンストーリーズ３」PS5初セール20％オフ 前作から200年ぶりに登場した「竜人エナ」の紹介PVも解禁
カプコンは6月17日、PlayStation 5版「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の初セールをPlayStation Storeにて開催すると発表した。割引率は最大20％オフとなる。
また、前作「モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～」から続投する人気キャラクター「竜人エナ」の紹介PVも解禁している。
発売から約3ヵ月経ち、魅力的なストーリーやモンスターの収集・育成要素、気持ち良さが連鎖するコマンドバトルなど、ユーザーから高い評価を得ている本作。セールのこの機会にぜひ購入してみては。セール期間は7月1日までだ。
なお、ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載。購入の参考にしてもらえれば幸いだ。
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https://ascii.jp/elem/000/004/372/4372413/
【ゲーム情報】
タイトル名：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
ジャンル：RPG
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2026年3月13日）
価格：
スタンダードエディション：8990円（パッケージ／ダウンロード） ※パッケージはSwitch 2／PS5のみ
デラックスエディション：1万990円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万1990円（ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
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