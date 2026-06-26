誰にも評価されない男が「幸せ」の物差しを取り払ってくれる『路傍のフジイ』が全巻50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】

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他人の目や評価を気にせず、自分の軸をブラさずに人生を生きる主人公フジイの姿を通し、幸せとは何か？を見つめ直す機会をくれる漫画『路傍のフジイ』が、全巻50%ポイント還元セールです。

今の時代を生きるにはこうでなければ！という思い込みを静かに壊してくれる、そんな作品です。どう書いてもたぶん伝わらないので、試しに1巻だけでも読んでみてください。1巻読み終わって「フジイちょっと好きかも」ってなったら、残り5巻、一気買いしてOKです。おすすめ。

セールは6月26/27/28日の3日間限定です！

幸せとは何か？を自分に問う漫画

路傍のフジイ

鍋倉夫 (著)

全6巻（続巻）

4,554円 ＋ポイント還元 2,280 pt (50%)

ココがおすすめ！

広告系企業の総務で働く藤井守は、40代独身の非正規社員。職場では地味で、飲み会にも呼ばれず、周囲からは“人生を楽しんでいなさそうな人”として見られている。



そんな藤井を気にしていた同僚・田中は、ある休日に偶然フジイを見かける。興味本位で後を追った田中が見たのは、藤井が自分の好きなものを大切にしながら、一人の時間を静かに楽しんでいる姿だった。



物語は、藤井を観察する同僚や、彼の過去を知る人物たちの視点を通して進む。中学時代の記憶、昔の友人、職場でのすれ違い、家族や老い、変わっていく人間関係。藤井の人生は派手ではないが、その周囲にいる人たちは、彼と関わることで自分の「幸福の基準」を見直していく。



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