Kindle漫画セール情報「推し漫」 第187回
誰にも評価されない男が「幸せ」の物差しを取り払ってくれる『路傍のフジイ』が全巻50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】
2026年06月26日 16時00分更新
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他人の目や評価を気にせず、自分の軸をブラさずに人生を生きる主人公フジイの姿を通し、幸せとは何か？を見つめ直す機会をくれる漫画『路傍のフジイ』が、全巻50%ポイント還元セールです。
今の時代を生きるにはこうでなければ！という思い込みを静かに壊してくれる、そんな作品です。どう書いてもたぶん伝わらないので、試しに1巻だけでも読んでみてください。1巻読み終わって「フジイちょっと好きかも」ってなったら、残り5巻、一気買いしてOKです。おすすめ。
セールは6月26/27/28日の3日間限定です！
幸せとは何か？を自分に問う漫画
路傍のフジイ
鍋倉夫 (著)
全6巻（続巻）
4,554円 ＋ポイント還元 2,280 pt (50%)
そんな藤井を気にしていた同僚・田中は、ある休日に偶然フジイを見かける。興味本位で後を追った田中が見たのは、藤井が自分の好きなものを大切にしながら、一人の時間を静かに楽しんでいる姿だった。
物語は、藤井を観察する同僚や、彼の過去を知る人物たちの視点を通して進む。中学時代の記憶、昔の友人、職場でのすれ違い、家族や老い、変わっていく人間関係。藤井の人生は派手ではないが、その周囲にいる人たちは、彼と関わることで自分の「幸福の基準」を見直していく。
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