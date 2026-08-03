Kindle漫画セール情報「推し漫」 第222回
かわいいキャラたちが穴に潜ってひどい目に遭う物語『メイドインアビス』が全巻70%オフ！【Kindle漫画セール情報】
2026年08月03日 16時00分更新
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『メイドインアビス』既刊14巻が70%オフの１冊327円のセール中です！
8月17日には、単行本最新巻の第15巻が発売になりますが、実は本作、連載企画時に作られた構想では、全20話で完結する予定だったのだそう。現在の長大な物語も基本的には当初のプランに沿っているそうですが、世界観とキャラクターが膨らみ過ぎて、全20話には到底収まらなくなって、今も連載が続いています。
そんな『メイドインアビス』ですが、つくしあきひとセンセイはゲーム会社に約10年間勤務したほど大のゲーム好き。とりわけ最初期に遊んだ『ウィザードリィ』のような「穴に潜る」ダンジョンゲームが大好物とのことで、アビスを階層に分けたのもゲーム的な発想からだったそう。『ウィザードリィ』なのか。全然世界観違うんで気づきませんでした（笑）。
レグはフリーゲームの『洞窟物語』から影響を受けて作られたキャラとのこと
メイドインアビス
つくしあきひと (著)
全14巻（続巻）｜最新第15巻は8月17日発売予定
4,578円（70%オフ｜1巻あたり327円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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