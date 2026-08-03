かわいいキャラたちが穴に潜ってひどい目に遭う物語『メイドインアビス』が全巻70%オフ！【Kindle漫画セール情報】

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『メイドインアビス』既刊14巻が70%オフの１冊327円のセール中です！

8月17日には、単行本最新巻の第15巻が発売になりますが、実は本作、連載企画時に作られた構想では、全20話で完結する予定だったのだそう。現在の長大な物語も基本的には当初のプランに沿っているそうですが、世界観とキャラクターが膨らみ過ぎて、全20話には到底収まらなくなって、今も連載が続いています。

そんな『メイドインアビス』ですが、つくしあきひとセンセイはゲーム会社に約10年間勤務したほど大のゲーム好き。とりわけ最初期に遊んだ『ウィザードリィ』のような「穴に潜る」ダンジョンゲームが大好物とのことで、アビスを階層に分けたのもゲーム的な発想からだったそう。『ウィザードリィ』なのか。全然世界観違うんで気づきませんでした（笑）。

レグはフリーゲームの『洞窟物語』から影響を受けて作られたキャラとのこと

メイドインアビス

つくしあきひと (著)

全14巻（続巻）｜最新第15巻は8月17日発売予定

4,578円（70%オフ｜1巻あたり327円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

人類が探索し尽くした世界の果てに、唯一残された巨大な縦穴「アビス」。その底には、貴重な遺物と未知の生物が眠るとされ、多くの探窟家たちが挑んでは命を落としてきた。辺境の街・オースで育った少女リコは、偉大な探窟家である母・ライザに憧れ、アビスの謎を解き明かすことを夢見ている。ある日、リコはアビスの中で、自分の正体も記憶も失った、少年の姿をした不思議なロボットレグと出会う。二人は互いの目的を叶えるため、危険極まりないアビスの深層へと旅立つ。可愛らしいタッチで描かれる世界と、想像を絶する過酷さが同居する、唯一無二の冒険ストーリー。