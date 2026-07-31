Kindle漫画セール情報「推し漫」 第221回
【毎回泣ける】死者と対話できる送り人の成長物語『ほどなく、お別れです』全巻50%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
2026年07月31日 17時00分更新
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今週のAmazonマンガ週末祭は、「女性・少女マンガ一気読みセール」。対象作品が50%ポイント還元です。
今回ご紹介するのは、浜辺美波と目黒蓮のキャストで実写映画化もされた、長月天音センセイの同名小説のコミカライズ『ほどなく、お別れです』です。霊感の強い葬儀プランナー・美空が、遺された人が前を向いて歩き出す手助けをするグリーフケアの物語。
私、基本的にお涙頂戴物語は嫌いじゃない、むしろ大好物なのですけど、本作は単に涙活漫画というだけでなく、読後は心洗われる、心の洗濯漫画にもなっており、心汚れ気味の私的には定期的に摂取していきたい成分を多量に含んだ良作です。
最新第5巻は「よい葬儀」とは何か？を問うお話
ほどなく、お別れです
込由野しほ (著)、長月天音 (原作)
全5巻（続巻）
330円 (各巻33円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
美空は漆原や僧侶の里見とともに、妊婦、幼い少女、事故で亡くなった少年など、さまざまな人生の最終章に立ち会う。死者の思いに触れながら、美空自身も家族との別れを経験し、葬祭ディレクターを目指して成長していく。
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