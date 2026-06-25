DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは6月25日、トゥーキョーゲームスとタッグを組んだマルチジャンルADV『終天教団』について、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2のダウンロード版が40％オフになるセールを実施。セール期間は、2026年7月8日23時59分まで。

【セール概要】

開催期間：2026年6月25日0時～7月8日23時59分まで

対象タイトル：

・終天教団 通常版（Nintendo Switch）

・終天教団 デジタルデラックスエディション（Nintendo Switch）

・終天教団 Nintendo Switch 2 Edition

※セール対象はダウンロード版のみとなります

割引率：通常販売価格より40％割引

なお、アスキーゲームスでは本作のレビュー記事を掲載している。どんなゲームか知りたい人は、こちらもチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：終天教団

ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー

販売：DMM GAMES

開発：Tookyo Games

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）

発売日：

Switch／PC：発売中（2025年9月5日）

Switch 2ダウンロード版：配信中（2025年11月27日）

Switch 2パッケージ版：発売中（2026年4月23日）

価格：

通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）

豪華版：1万3580円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition：7310円（パッケージ版／ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：330円（ダウンロード版）

CERO：D（17歳以上対象）

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