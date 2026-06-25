DMM GAMESと小高和剛氏率いるTookyo Gamesが送るマルチジャンルADV！
Switch／Switch 2版『終天教団』が40％オフになるセールを実施中！
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOAは6月25日、トゥーキョーゲームスとタッグを組んだマルチジャンルADV『終天教団』について、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2のダウンロード版が40％オフになるセールを実施。セール期間は、2026年7月8日23時59分まで。
【セール概要】
開催期間：2026年6月25日0時～7月8日23時59分まで
対象タイトル：
・終天教団 通常版（Nintendo Switch）
・終天教団 デジタルデラックスエディション（Nintendo Switch）
・終天教団 Nintendo Switch 2 Edition
※セール対象はダウンロード版のみとなります
割引率：通常販売価格より40％割引
なお、アスキーゲームスでは本作のレビュー記事を掲載している。どんなゲームか知りたい人は、こちらもチェックしてほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：終天教団
ジャンル：マルチジャンルアドベンチャー
販売：DMM GAMES
開発：Tookyo Games
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（DMM GAME PLAYER／Steam）
発売日：
Switch／PC：発売中（2025年9月5日）
Switch 2ダウンロード版：配信中（2025年11月27日）
Switch 2パッケージ版：発売中（2026年4月23日）
価格：
通常版：6980円（パッケージ版／ダウンロード版）
豪華版：1万3580円（パッケージ版）
デジタルデラックス版：9180円（ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Edition：7310円（パッケージ版／ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス：330円（ダウンロード版）
CERO：D（17歳以上対象）
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