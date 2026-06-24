1kg→1.5kgに！三田製麺所の「超・超特盛」が帰ってきた、挑戦者求む

つけ麺専門店 三田製麺所は7月1日から7月31日までの期間限定で、通常1kgで発売中の「超特盛つけ麺」を1.5kgに増量した「超特盛1.5kgつけ麺」を販売します。 フードコート店舗を除く、全43店舗で展開。
昨年、今年2月と販売されSNSでも話題となった、衝撃的ボリュームメニューの復活です。
期間中は、通常“超特盛”として提供している麺量1kgのつけ麺を、1.5kgへ増量した特別仕様で提供。対象商品は、「つけ麺」をはじめ「特濃つけ麺」「冷やし鯛だし塩つけ麺」「旨辛つけ麺」「旨辛特濃つけ麺」となり、価格は超特盛から据え置きです。
ーーー
【対象商品】
・超特盛りつけ麺：1410円
・特濃超特盛りつけ麺：1560円
・超特盛り冷やし鯛だし塩つけ麺：1380円
・旨辛超特盛りつけ麺：1510円
・旨辛特濃超特盛りつけ麺：1660円
※麺量並盛から超特盛（1.5kg）への変更は＋450円。
ーーー
なお、超特盛はキャンペーン期間中のみスープのおかわりが1杯無料となります。
“1.5kg超特盛りつけ麺”再び
挑戦した……い！？
デカ盛りの衝撃が再びやってきます。並盛りのおよそ5倍のボリューム感で、食べ応え・満足感・達成感のすべて味わえること間違いなし！
提供は7月の1ヶ月間。この夏、挑戦してみてはいかがでしょうか？
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります