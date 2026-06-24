1kg→1.5kgに！三田製麺所の「超・超特盛」が帰ってきた、挑戦者求む

つけ麺専門店 三田製麺所は7月1日から7月31日までの期間限定で、通常1kgで発売中の「超特盛つけ麺」を1.5kgに増量した「超特盛1.5kgつけ麺」を販売します。 フードコート店舗を除く、全43店舗で展開。

昨年、今年2月と販売されSNSでも話題となった、衝撃的ボリュームメニューの復活です。

期間中は、通常“超特盛”として提供している麺量1kgのつけ麺を、1.5kgへ増量した特別仕様で提供。対象商品は、「つけ麺」をはじめ「特濃つけ麺」「冷やし鯛だし塩つけ麺」「旨辛つけ麺」「旨辛特濃つけ麺」となり、価格は超特盛から据え置きです。

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【対象商品】

・超特盛りつけ麺：1410円

・特濃超特盛りつけ麺：1560円

・超特盛り冷やし鯛だし塩つけ麺：1380円

・旨辛超特盛りつけ麺：1510円

・旨辛特濃超特盛りつけ麺：1660円

※麺量並盛から超特盛（1.5kg）への変更は＋450円。

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なお、超特盛はキャンペーン期間中のみスープのおかわりが1杯無料となります。

“1.5kg超特盛りつけ麺”再び

挑戦した……い！？

デカ盛りの衝撃が再びやってきます。並盛りのおよそ5倍のボリューム感で、食べ応え・満足感・達成感のすべて味わえること間違いなし！

提供は7月の1ヶ月間。この夏、挑戦してみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）