肉ぅ！ほっともっと「牛カルビ＆ホルモン重」登場、肉2倍もあるよ！

持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、「牛カルビ＆ホルモン」シリーズを7月2日よりスタートし、「牛カルビ＆ホルモン重」をはじめ全3商品を発売します。
「牛カルビ＆ホルモン」シリーズ新登場
暑い季節に向けて登場するスタミナ満点の「牛カルビ＆ホルモン」シリーズ。
味の決め手となるタレは、2種の本醸造醤油をベースに、おろしにんにくとコチュジャンの旨味、みりんとリンゴ果汁の甘味をブレンド。ごはんが進む味わいに仕上げているそうです。また、「辛子味噌」が別添え。
▲「牛カルビ＆ホルモン重」860円
お重タイプの「牛カルビ＆ホルモン重」は、甘辛タレがごはんにほどよく馴染み、箸休めにぴったりな小松菜と油揚げの和え物、白菜キムチを添えています。
▲「牛カルビ＆ホルモン弁当」890円
セパレートタイプの「牛カルビ＆ホルモン弁当」は、キャベツがたっぷり入っており、旨味が詰まったタレとの相性が抜群だといいます。
▲「倍盛牛カルビ＆ホルモン弁当(肉2倍)」1,450円
さらに、ガッツリ食べたい人向けに、肉量が2倍の「倍盛牛カルビ＆ホルモン弁当(肉2倍)」も登場します。
食べ応えが嬉しい！
暑い夏にぴったりのスタミナメニューを、気分やシーンに合わせた好みのスタイルで選ぶことが出来ます。
食べ応えもあり、満足感もしっかりと得られそうです！
（※文中の価格はすべて税込）
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