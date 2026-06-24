最大2811円お得！銀だこ「夏の回数券」今年も！毎回人気、なくなる前に

築地銀だこは7月1日より、「夏の回数券」を全国の店舗（一部店舗を除く）で数量限定販売します。
今回の回数券は、好きなたこ焼（8個入り）と引き換えできるチケットで、7月1日と8月1日の2回に分けて販売します。さらに、対象日に銀だこアプリ内のPayPay決済とクーポンを組み合わせることで、最大5％相当のポイントが付与されます。
“ぜったいお得な”夏の回数券が今年も！
・夏の回数券 4枚セット2462円／11枚セット6264円
販売日：7月1日、8月1日
好きなたこ焼（8個入り）と引き換えできるチケットのセットです。
対象商品は「ぜったいうまい！！たこ焼（ソース）」をはじめ、「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」などで、期間限定商品にも使用できます。コラボ商品や店舗限定メニューなどは対象外です。
購入時には、銀だこデジタルスタンプカードのスタンプが回数券の枚数分付与されます。スタンプはたこ焼1舟購入ごとに貯まり、一定数でたこ焼のクーポンと交換できます。さらに、毎月8日・18日・28日はスタンプが2倍となる日が設定されています。
PayPay併用でさらにお得に！
また、7月1日～8日、8月1日～9日の期間は、銀だこアプリ内のPayPay決済とクーポンを組み合わせることで、最大5％相当のポイントが付与される「PayPayクーポン」も配布します。
対象期間中にPayPayクーポンを事前に取得し、銀だこアプリ内のPayPayで2462円（夏の回数券4枚入りと同額）以上の支払いを行うと最大5％相当のPayPayポイントが還元されます。付与上限は1回の支払いあたり2000ポイント、期間中合計でも2000ポイントです。
数量限定なので購入はお早めに！
毎回売り切れるという銀だこの「夏の回数券」が今年も登場します。11枚入りの回数券はなんと最大2811円もおトク。さらに、ポイント還元とスタンプ付与が重なるので、かなりおトク感が高いです。
数量限定なので、銀だこ好きな人は早めにチェックしてください。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります