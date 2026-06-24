最大2811円お得！銀だこ「夏の回数券」今年も！毎回人気、なくなる前に

築地銀だこは7月1日より、「夏の回数券」を全国の店舗（一部店舗を除く）で数量限定販売します。

今回の回数券は、好きなたこ焼（8個入り）と引き換えできるチケットで、7月1日と8月1日の2回に分けて販売します。さらに、対象日に銀だこアプリ内のPayPay決済とクーポンを組み合わせることで、最大5％相当のポイントが付与されます。

“ぜったいお得な”夏の回数券が今年も！

・夏の回数券 4枚セット2462円／11枚セット6264円

販売日：7月1日、8月1日

好きなたこ焼（8個入り）と引き換えできるチケットのセットです。

対象商品は「ぜったいうまい！！たこ焼（ソース）」をはじめ、「ねぎだこ」「てりたま」「チーズ明太子」などで、期間限定商品にも使用できます。コラボ商品や店舗限定メニューなどは対象外です。

購入時には、銀だこデジタルスタンプカードのスタンプが回数券の枚数分付与されます。スタンプはたこ焼1舟購入ごとに貯まり、一定数でたこ焼のクーポンと交換できます。さらに、毎月8日・18日・28日はスタンプが2倍となる日が設定されています。

PayPay併用でさらにお得に！

また、7月1日～8日、8月1日～9日の期間は、銀だこアプリ内のPayPay決済とクーポンを組み合わせることで、最大5％相当のポイントが付与される「PayPayクーポン」も配布します。

対象期間中にPayPayクーポンを事前に取得し、銀だこアプリ内のPayPayで2462円（夏の回数券4枚入りと同額）以上の支払いを行うと最大5％相当のPayPayポイントが還元されます。付与上限は1回の支払いあたり2000ポイント、期間中合計でも2000ポイントです。

数量限定なので購入はお早めに！

毎回売り切れるという銀だこの「夏の回数券」が今年も登場します。11枚入りの回数券はなんと最大2811円もおトク。さらに、ポイント還元とスタンプ付与が重なるので、かなりおトク感が高いです。

数量限定なので、銀だこ好きな人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。