「ポケポケ」新拡張パック、6月24日22時公開か もの悲しいヨクバリスのティーザー流れる
ポケモンは6月24日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について、最新情報を解禁する予告をX公式アカウントで出した。発表時間は今夜22時としている。
◢◤◢◤ 今夜、22:00 ◢◤◢◤— ポケポケ【公式】（Pokémon Trading Card Game Pocket） (@PokemonTCGP_JP) June 24, 2026
最新情報をお知らせします。#ポケポケ ※音あり推奨 pic.twitter.com/8HwcVrPh7B
映像ではたくさんのきのみを無心に食べるヨクバリス2匹の姿が。最後に残ったオボンのみを奪い合い、負けた方がもの悲しいBGMとともにこちらを見てくる。うっ、そんな目で見つめられましても。
ユーザーからは「ついに来たか、ヨクバリスガーデン！」「剣盾くる？」「ヨクバリスEXキター」「こっち見んなｗｗｗ」「最後の表情にジワる」「取り合いに負けたモルモットかよ」など、多数のコメントが寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket
ジャンル：カード
配信：ポケモン
開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2024年10月30日）
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
IARC：3+（3歳以上対象）
© 2024 Pokémon.
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