ポケモンは6月24日、「Pokémon Trading Card Game Pocket」（ポケポケ）について、最新情報を解禁する予告をX公式アカウントで出した。発表時間は今夜22時としている。

映像ではたくさんのきのみを無心に食べるヨクバリス2匹の姿が。最後に残ったオボンのみを奪い合い、負けた方がもの悲しいBGMとともにこちらを見てくる。うっ、そんな目で見つめられましても。

ユーザーからは「ついに来たか、ヨクバリスガーデン！」「剣盾くる？」「ヨクバリスEXキター」「こっち見んなｗｗｗ」「最後の表情にジワる」「取り合いに負けたモルモットかよ」など、多数のコメントが寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Trading Card Game Pocket

ジャンル：カード

配信：ポケモン

開発：クリーチャーズ、ディー・エヌ・エー

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2024年10月30日）

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

IARC：3+（3歳以上対象）

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