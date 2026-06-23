ケーブル忘れとサヨナラ。エレコムの巻き取り式USB-C搭載モバイルバッテリー登場

エレコムは、巻き取り式USB Type-Cケーブルを本体に内蔵したモバイルバッテリー「DE-C92-5000シリーズ」を6月中旬に発売した。価格はオープン価格で、ブラック「DE-C92-5000BK」と、しろちゃんモデル「DE-C92-5000WF」を用意する。

DE-C92-5000シリーズは、容量5,000mAhの充電式リチウムイオン電池を搭載した小型モバイルバッテリーだ。約62cmまで伸ばせる巻き取り式USB Type-Cケーブルを備え、必要な長さだけ引き出して使える。収納時はコネクター部まで本体に収まるため、荷物がかさばりにくい設計となる。

充電性能は、USB Power Deliveryに対応し、内蔵ケーブルまたはUSB Type-Cポートから最大20W出力、USB-Aポートから最大18W出力が可能だ。さらに、一体型ケーブルのほかにUSB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を備え、最大3台の機器を同時に充電できる。バッテリー残量は本体のLEDパネルで1%単位まで確認できる。

安全面では、製品本体の温度を監視・制御するThermal Protectionを搭載し、多重保護による異常検知時の自動停止にも対応する。サイズはおよそ幅62×奥行27×高さ80mm。重量はおよそ150gとなる。機内持ち込みにも対応し、外出先や旅行時の補助電源として使いやすい。

そのほか、スマートフォンと本体を同時に充電できる「まとめて充電」、接続機器を見分けて最適な電流で充電する「おまかせ充電」、Bluetoothヘッドセットやイヤホン向けの低電流モードにも対応する。モバイル機器の充電回数の目安は、1,800mAhのスマートフォンで約1.6回、3,000mAhのスマートフォンで約0.9回となる。ケーブル忘れを気にせず持ち歩ける点も、日常使いでの実用性を高めるポイントだ。