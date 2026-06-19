2KとGearbox Softwareは6月19日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）で発売中の『ボーダーランズ4』について、無料エンドゲーム・レイド「ハドロン・アビスのテイクダウン」と有料DLC「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」をバージョン1.8のアップデートで配信予定だと発表。配信日は、2026年6月25日だ。

このアップデートではプラットフォーム間のセーブ機能も実装され、プレイヤーは『ボーダーランズ4』を所有している異なるプラットフォーム間でヴォルト・ハンターの冒険をシームレスに移行することが可能になる。

■「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」

お尋ね者パック3には、新しいストーリーコンテンツと高レア度の戦利品が含まれる「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」、そして「お尋ね者パック3：ヴォルトカード3」の2つのコンテンツがあり、両コンテンツはそれぞれ個別に購入できる。

「お尋ね者パック3：イケオジ！ ゼインの名にかけて」では、ゼイン（のデジクローンバックアップ）殺しの犯人を追ってアーケードゲームの中に潜入するハードボイルドなミステリーが展開。このミッションは繰り返しプレイ可能で、新たなボス1体とミニボス2体が登場する。

ヴォルトカード3では、ゲームプレイを通して24種類のカスタマイズ・アイテムとリロール可能な4種類の装備を含む、アーケードゲームテーマの報酬を獲得できる。詳細はこちらの記事（現在英語版。後日日本語更新予定）を確認してほしい。

■無料エンドゲーム・レイド「ハドロン・アビスのテイクダウン」

「ハドロン・アビスのテイクダウン」は、全プレイヤーが無料でプレイできるエンドゲーム・チャレンジ。メインストーリーをクリアした後、主要な拠点のレイド・ボードからアクセス可能なこのレイドは、突然変異の恐怖と水生の最強捕食者たちが待ち受ける水中にある研究ステーション、ハドロン・アビスが舞台となっている。

プレイヤーのビルドとスキルが試されるこの新エリアの最奥では、最終ボス「テラモルフォスの子」と対決することに。敵の強さはパーティのサイズに応じて自動的に調節されるが、限界に挑みたいプレイヤーには、メイヘム・レベルや一度も倒れることが許されないハードコア・モードが用意されている。

テラモルフォスの子とミニボスからは新しい報酬（パールセント武器1種類、レジェンダリー装備9種類、クラス MOD5種類）が専用ドロップで獲得できる。クラス MODは各ヴォルト・ハンターに固有のものが用意されており、2026年第3四半期に配信予定のストーリーパック2で6人目のヴォルト・ハンターが登場する際は、そのキャラクター固有のクラス MODもこの戦利品プールに追加される。

■お尋ね者パック4、ストーリーパック2、新ヴォルト・ハンター

この後も新たなコンテンツが続々と追加される。7月30日にはバージョン1.9アップデートとともに「お尋ね者パック4：血みどろ乗っ取り合戦」が、そして9月初旬にはお尋ね者パック5とストーリーパック2が配信予定だ。ストーリーパック2では最新のDevCastで公開されたばかりの6人目のプレイアブルなヴォルト・ハンター「ラブレス・ザ・ハッカー」が登場する。

アンシン社の元ハッカーであり、暗殺者へと転身したラブレス。最高性能のサイバネティクスを装備し、自身が作成したデジタルウイルスと精神を共有している。そのウィルスはデジタル生成によって実体化し、彼女の意志のままに行動する。ラブレスとストーリーパック2については、今後の続報をお楽しみに。

【ゲーム情報】

タイトル：ボーダーランズ4

ジャンル：シューティングRPG

販売：2K

開発：Gearbox Software

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

※GeForce NOWにも対応。

発売日：

PS5／XSX|S／PC：発売中（2025年9月12日）

Switch 2：発売日未定

価格：

通常版：9460円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万3860円（ダウンロード版）

超デラックス・エディション：1万6500円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

プレイ人数：1～2人（オンライン協力プレイ：最大4人）

※PS5とXSX|Sでは画面分割での2人ローカル協力プレイが可能。

CERO：Z（18才以上対象）

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