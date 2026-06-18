スクウェア・エニックスは6月18日、ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows）にて発売。

価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが8580円だ。なお、PC（Steam）版は2026年9月19日発売となる。

本作がどんなゲームか、基本から応用までわかりやすく紹介する動画も公開されたので、あわせてチェックしよう。

▼『冒険家エリオットの千年物語』紹介映像 ～フィレビルディアの歩き方～

https://youtu.be/KZGrIqx1TRY

ASCII GAMESでは、本作のレビュー記事を掲載している。ゲームのことをより詳しく知りたい人は、こちらもあわせて読んでほしい。

■スーパープレイ動画投稿キャンペーン、本日より応募受付開始！

『冒険家エリオットの千年物語』発売記念として、「スーパープレイ動画投稿キャンペーン」を開催。あなたのスーパープレイや、独自のプレイ方法、または自慢したい魔石カスタムなどを動画で投稿しよう。

入賞者にはそれぞれ賞品がプレゼントされるので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。実施期間は、2026年7月12日23時59分まで。

【大賞】

エリオットの帽子 1名

【優秀賞】

オリジナルアクリルスタンド 20名

【応募方法】

①冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウント（@EL1000_PR）をフォローする

②ハッシュタグ「#エリ千発売記念CP」をつけて動画を投稿

■オリジナルアイコン配布キャンペーン実施中！

『冒険家エリオットの千年物語』発売直前記念として、オリジナルアイコン配布キャンペーンを実施中。あなたのアイコンにエリオットの帽子をプラスして、キャンペーンに参加しよう。実施期間は、2026年6月30日23時59分まで。

【応募方法】

①冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウント（@EL1000_PR）をフォローする

②アイコン作成完了画面から「アイコンをシェアする」ボタンをタップ

※アイコン画像は作成完了画面で画像を長押し、もしくは右クリックで画像をダウンロードできます

③アイコンをプロフィールに設定して完了

※ダウンロードした画像をプロフィールアイコンに設定をする際、設定画面上で拡大縮小や位置の調整が必要となります

さらにシェアしてアイコン設定すると抽選で100名に、Amazonギフトコード1000円分が当たるチャンスとなっている。詳細は、冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウント（@EL1000_PR）を確認しよう。

■『冒険家エリオットの千年物語』コラボカフェ開催決定！

『冒険家エリオットの千年物語』のリリースを記念し、パセラリゾーツにて、期間限定でコラボカフェを開催することが決定した。開催期間は、2026年7月1日から7月28日まで（※）。

※パセラボ秋葉原館におけるテイクアウト販売のみ、2026年8月25日まで実施。

また、本日よりコラボカフェの予約受付を開始している。詳しくはコラボカフェ特設ページを確認してほしい。

▼コラボカフェ特設ページ

https://paselabo.pasela.co.jp/collaboration/8155/

【開催店舗】

カラオケパセラ秋葉原電気街店・カラオケパセラ新宿靖国通り店・カラオケパセラ渋谷店・カラオケパセラ上野公園前店・カラオケパセラ池袋本店・カラオケパセラ横浜西口店・カラオケパセラなんば道頓堀店

パセラボ秋葉原館（ドリンクのテイクアウト販売のみ）

『冒険家エリオットの千年物語』世界観を楽しめるよう、ゲーム内に登場するダンジョンをモチーフにしたプチハニトーをはじめ、クエストに登場した料理を想起させるコラボフードや、個性豊かなキャラクターをイメージにしたドリンクなど、多彩なコラボメニューを用意。

※予約なしでもコラボメニューのご注文ができます。

※コラボ開催店舗の全室からご注文可能です。

※ルームは1名からご利用できます。

また、コラボカフェ期間中、コラボメニューを注文した人には、1品につき1枚オリジナルコースター（全9種／ランダム）をプレゼント。

※数量に限りがございますので、無くなり次第引換券対応となる場合がございます。販売数分増刷はいたしますが後日店頭での受け渡しとなりますのであらかじめご了承ください。

※コラボカフェの内容は予告なく変更となる場合がございます。

■序盤を丸ごと遊べる体験版「Prologue Demo」が配信中！

本作の舞台となる「フィレビルディア」の世界では、遊び方はプレイヤー次第。物語に沿って冒険を進めるもよし、未開の地を探索し、新たな武器や魔石を入手するもよし。発見に満ちた広大な世界での自由な冒険を、ぜひ体験しよう。なお、本体験版でプレイしたセーブデータは、そのまま製品版へ引き継ぐことが可能だ。

* 本体験版は、製品版の一部を切り出したものです。移動可能エリアが限られるなど、製品版と一部異なります。

* 「セーブデータ連動特典」は「Prologue Demo」では入手できません。あらかじめご了承ください。

▼「Prologue Demo」ダウンロードはこちら▼

・Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103412

・PlayStation 5：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA34259_00-ELLIOTDEMO0000JP/

・Xbox Series X|S／PC（Windows）：https://www.xbox.com/games/store/elliot-demo/9pn337z8hrh1

・PC（Steam）：https://store.steampowered.com/app/3483510/

■セーブデータ連動キャンペーン

『冒険家エリオットの千年物語』をプレイするゲーム機本体に、『オクトパストラベラー0』、HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』『バリアスデイライフ』『トライアングルストラテジー』『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』のいずれかのセーブデータが保存されている場合（機種によっては、アカウントに購入履歴がある場合）、以下の特典を受け取れる。

なお、対象タイトルに体験版がある場合は、体験版のセーブデータでも受領可能だ。詳細は、公式サイトを確認しよう。

『オクトパストラベラー0』

・剣の魔石「聖火の導き」：体力が30％以下の敵に対し、剣のダメージが10％上昇。

『バリアスデイライフ』

・剣の魔石「外征の心得」：剣のチャージ時間が10％短縮。

HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』

・剣の魔石「かいしんのいちげき」：剣のクリティカル発生率が6％上昇。

『トライアングルストラテジー』

・剣の魔石「反撃の備え」：盾の耐久力が90％以上の時、剣のダメージが10％上昇。

『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』

・剣の魔石「ブレイブ」：剣のダメージが10%上昇。ガード時、盾の耐久力が減少しやすくなる。

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

・ローラントの飾り羽根：とある王国に伝わる美しい羽根の飾り。これを持っていると、街で誰かと出会えるようだ。

【ゲーム情報】

タイトル：冒険家エリオットの千年物語

ジャンル：アクションRPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：クレイテックワークス＆SQUARE ENIX 浅野チーム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）

発売日：発売中（2026年6月18日 ※PC（Steam）版は6月19日 ）

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：8580円（ダウンロード版）

デジタルデラックスアップグレード：1320円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（ローカル2Pプレイに対応）

CERO：B（12才以上対象）

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