スクウェア・エニックスは2月19日、「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』［NintendoSwitch 2／PlayStation 5／XboxSeriesX|S／PC（Windows／Steam）］について、発売日決定を記念したクイズキャンペーンを公式Xアカウントにて開催。応募期間は、2026年3月5日23時59分まで。

本キャンペーンは、キャンペーン対象投稿をリポスト、またはクイズに答えた結果をシェアすることで応募完了。不正解になっても、結果をシェアすればOKなので、ぜひとも参加してみよう。

ゲームの発売日は2026年6月18日［PC（Steam）版は6月19日］、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円となる。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記を確認してほしい。

【キャンペーン概要】

応募期間：2026年2月19日～3月5日23時59分

応募方法：

①冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウント（@EL1000_PR）をフォローする

②[千年賞への応募]：公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿をリポスト

[万年賞への応募]：公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿の案内に従ってクイズに答えた結果をシェア

※それぞれの賞について、おひとりさま1回、1アカウントでのみご応募ください。

賞品・当選人数：

千年賞……Amazonギフトコード／1000円×20名

万年賞……Amazonギフトコード／1万円×5名

▼キャンペーンの詳細はこちら！

https://sqex.to/Vatpj

【ゲーム情報】

タイトル：冒険家エリオットの千年物語

ジャンル：アクションRPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）

発売日：2026年6月18日 ※PC（Steam）版は6月19日

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：2万2990円（パッケージ版）

デジタルデラックスエディション：8580円（ダウンロード版）

デジタルデラックスアップグレード：1320円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（ローカル2Pプレイに対応）

CERO：B（12才以上対象）

© SQUARE ENIX

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。