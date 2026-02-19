発売日は2026年6月18日［PC（Steam）版は6月19日］！
『冒険家エリオットの千年物語』の発売日決定記念！クイズキャンペーンを開催
スクウェア・エニックスは2月19日、「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』［NintendoSwitch 2／PlayStation 5／XboxSeriesX|S／PC（Windows／Steam）］について、発売日決定を記念したクイズキャンペーンを公式Xアカウントにて開催。応募期間は、2026年3月5日23時59分まで。
本キャンペーンは、キャンペーン対象投稿をリポスト、またはクイズに答えた結果をシェアすることで応募完了。不正解になっても、結果をシェアすればOKなので、ぜひとも参加してみよう。
ゲームの発売日は2026年6月18日［PC（Steam）版は6月19日］、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円となる。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記を確認してほしい。
【キャンペーン概要】
応募期間：2026年2月19日～3月5日23時59分
応募方法：
①冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウント（@EL1000_PR）をフォローする
②[千年賞への応募]：公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿をリポスト
[万年賞への応募]：公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿の案内に従ってクイズに答えた結果をシェア
※それぞれの賞について、おひとりさま1回、1アカウントでのみご応募ください。
賞品・当選人数：
千年賞……Amazonギフトコード／1000円×20名
万年賞……Amazonギフトコード／1万円×5名
▼キャンペーンの詳細はこちら！
https://sqex.to/Vatpj
【ゲーム情報】
タイトル：冒険家エリオットの千年物語
ジャンル：アクションRPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）
発売日：2026年6月18日 ※PC（Steam）版は6月19日
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
コレクターズエディション：2万2990円（パッケージ版）
デジタルデラックスエディション：8580円（ダウンロード版）
デジタルデラックスアップグレード：1320円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（ローカル2Pプレイに対応）
CERO：B（12才以上対象）
© SQUARE ENIX
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。