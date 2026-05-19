ファイナルトレーラーも本日公開！
『冒険家エリオットの千年物語』の製品版へ引き継ぎ可能な新たな体験版を本日より配信開始！
スクウェア・エニックスは5月19日、ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』について、製品版へセーブデータを引き継げる新たな体験版「PrologueDemo」の配信を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／XboxSeriesX|S／PC（Windows／Steam）にて開始した。
本作の発売日は2026年6月18日予定［PC（Steam）版は6月19日予定］、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
また、本作のファイナルトレーラーも本日配信。こちらもあわせてチェックしよう。
▼ファイナルトレーラー
https://youtu.be/xl04iFD5zBE
■序盤を丸ごと遊べる体験版「Prologue Demo」が登場！
本作の舞台となる「フィレビルディア」の世界では、遊び方はプレイヤー次第。物語に沿って冒険を進めるもよし、未開の地を探索し、新たな武器や魔石を入手するもよし。発見に満ちた広大な世界での自由な冒険を、ぜひ体験しよう。なお、本体験版でプレイしたセーブデータは、そのまま製品版へ引き継ぐことが可能だ。
※本体験版は、製品版の一部を切り出したものです。移動可能エリアが限られるなど、製品版と一部異なります。
※「セーブデータ連動特典」は「Prologue Demo」では入手できません。あらかじめご了承ください。
▼「Prologue Demo」ダウンロードはこちら ▼
Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103412
PlayStation 5：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA34259_00-ELLIOTDEMO0000JP/
Xbox Series X|S／PC（Windows）：https://www.xbox.com/games/store/elliot-demo/9pn337z8hrh1
PC（Steam）：https://store.steampowered.com/app/3483510/
■体験版配信記念！ スピードくじキャンペーン
セーブデータを引き継ぎ可能な体験版が配信されたことを記念して、その場で当たりが分かるスピードくじキャンペーンを開催。開催期間は、2026年5月31日23時59分まで。
本キャンペーンでは、1日1回、毎日チャレンジすれば、最大13回の当選チャンスとなっている。冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウントをフォローして、ぜひ参加してみよう。
【賞品】
千年賞：Amazonギフトコード1000円分
万年賞：オリジナルメダル ＋ Amazonギフトコード3000円分
【参加方法】
① 冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウント（@EL1000_PR）をフォローする
② 公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿をリポスト
③ リポストしたら、キャンペーン対象投稿の添付画像をタップして、キャンペーンページから抽選に参加
参加は1日1回までとなり、はずれても翌日また参加可能。当選者にはDM（Xチャット）にて連絡がくるとのこと。
■セーブデータ連動キャンペーン
『冒険家エリオットの千年物語』をプレイするゲーム機本体に、『オクトパストラベラー0』、HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』『バリアスデイライフ』『トライアングルストラテジー』『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』のいずれかのセーブデータが保存されている場合（機種によっては、アカウントに購入履歴がある場合）、以下の特典を受け取ることができる。
なお、対象タイトルに体験版がある場合は、体験版のセーブデータでも受領可能だ。
※詳細は公式サイトをご確認ください。
『オクトパストラベラー0』：
・剣の魔石「聖火の導き」……体力が30％以下の敵に対し、剣のダメージが10％上昇。
『バリアスデイライフ』：
・剣の魔石「外征の心得」……剣のチャージ時間が10％短縮。
HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』：
・剣の魔石「かいしんのいちげき」……剣のクリティカル発生率が6％上昇。
『トライアングルストラテジー』：
・剣の魔石「反撃の備え」……盾の耐久力が90％以上の時、剣のダメージが10％上昇。
『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』：
・剣の魔石「ブレイブ」……剣のダメージが10％上昇。ガード時、盾の耐久力が減少しやすくなる。
『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』：
・ローラントの飾り羽根……とある王国に伝わる美しい羽根の飾り。これを持っていると、街で誰かと出会えるようだ。
【ゲーム情報】
タイトル：冒険家エリオットの千年物語
ジャンル：アクションRPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：クレイテックワークス＆SQUARE ENIX 浅野チーム
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）
発売日：2026年6月18日 ※PC（Steam）版は6月19日
価格：
通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）
コレクターズエディション：2万2990円（パッケージ版）
デジタルデラックスエディション：8580円（ダウンロード版）
デジタルデラックスアップグレード：1320円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（ローカル2Pプレイに対応）
CERO：B（12才以上対象）
© SQUARE ENIX
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。
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