スクウェア・エニックスは5月19日、ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG『冒険家エリオットの千年物語』について、製品版へセーブデータを引き継げる新たな体験版「PrologueDemo」の配信を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／XboxSeriesX|S／PC（Windows／Steam）にて開始した。

本作の発売日は2026年6月18日予定［PC（Steam）版は6月19日予定］、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が7480円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

また、本作のファイナルトレーラーも本日配信。こちらもあわせてチェックしよう。

▼ファイナルトレーラー

https://youtu.be/xl04iFD5zBE

■序盤を丸ごと遊べる体験版「Prologue Demo」が登場！

本作の舞台となる「フィレビルディア」の世界では、遊び方はプレイヤー次第。物語に沿って冒険を進めるもよし、未開の地を探索し、新たな武器や魔石を入手するもよし。発見に満ちた広大な世界での自由な冒険を、ぜひ体験しよう。なお、本体験版でプレイしたセーブデータは、そのまま製品版へ引き継ぐことが可能だ。

※本体験版は、製品版の一部を切り出したものです。移動可能エリアが限られるなど、製品版と一部異なります。

※「セーブデータ連動特典」は「Prologue Demo」では入手できません。あらかじめご了承ください。

▼「Prologue Demo」ダウンロードはこちら ▼

Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103412

PlayStation 5：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA34259_00-ELLIOTDEMO0000JP/

Xbox Series X|S／PC（Windows）：https://www.xbox.com/games/store/elliot-demo/9pn337z8hrh1

PC（Steam）：https://store.steampowered.com/app/3483510/

■体験版配信記念！ スピードくじキャンペーン

セーブデータを引き継ぎ可能な体験版が配信されたことを記念して、その場で当たりが分かるスピードくじキャンペーンを開催。開催期間は、2026年5月31日23時59分まで。

本キャンペーンでは、1日1回、毎日チャレンジすれば、最大13回の当選チャンスとなっている。冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウントをフォローして、ぜひ参加してみよう。

【賞品】

千年賞：Amazonギフトコード1000円分

万年賞：オリジナルメダル ＋ Amazonギフトコード3000円分

【参加方法】

① 冒険家エリオットの千年物語公式Xアカウント（@EL1000_PR）をフォローする

② 公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿をリポスト

③ リポストしたら、キャンペーン対象投稿の添付画像をタップして、キャンペーンページから抽選に参加

参加は1日1回までとなり、はずれても翌日また参加可能。当選者にはDM（Xチャット）にて連絡がくるとのこと。

■セーブデータ連動キャンペーン

『冒険家エリオットの千年物語』をプレイするゲーム機本体に、『オクトパストラベラー0』、HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』『バリアスデイライフ』『トライアングルストラテジー』『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』のいずれかのセーブデータが保存されている場合（機種によっては、アカウントに購入履歴がある場合）、以下の特典を受け取ることができる。

なお、対象タイトルに体験版がある場合は、体験版のセーブデータでも受領可能だ。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

『オクトパストラベラー0』：

・剣の魔石「聖火の導き」……体力が30％以下の敵に対し、剣のダメージが10％上昇。

『バリアスデイライフ』：

・剣の魔石「外征の心得」……剣のチャージ時間が10％短縮。

HD-2D版『ドラゴンクエストI&II』：

・剣の魔石「かいしんのいちげき」……剣のクリティカル発生率が6％上昇。

『トライアングルストラテジー』：

・剣の魔石「反撃の備え」……盾の耐久力が90％以上の時、剣のダメージが10％上昇。

『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』：

・剣の魔石「ブレイブ」……剣のダメージが10％上昇。ガード時、盾の耐久力が減少しやすくなる。

『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』：

・ローラントの飾り羽根……とある王国に伝わる美しい羽根の飾り。これを持っていると、街で誰かと出会えるようだ。

【ゲーム情報】

タイトル：冒険家エリオットの千年物語

ジャンル：アクションRPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：クレイテックワークス＆SQUARE ENIX 浅野チーム

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）

発売日：2026年6月18日 ※PC（Steam）版は6月19日

価格：

通常版：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：2万2990円（パッケージ版）

デジタルデラックスエディション：8580円（ダウンロード版）

デジタルデラックスアップグレード：1320円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（ローカル2Pプレイに対応）

CERO：B（12才以上対象）

© SQUARE ENIX

※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL FANTASY、トゥームレイダー／スペースインベーダー／SPACE INVADERS、そのほかの社名、商品名は、日本およびそのほかの国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。