Amazonセール情報大紹介！ 第1922回
【どこでも一緒】375gの軽量ボディでLTE対応。フィリップスの8.7型タブレットが23,980円
2026年06月19日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】PHILIPS 8.7型タブレット「T7335」をチェック！
PHILIPSの8.7型タブレット「T7335」がAmazonタイムセール対象。参考価格27,980円のところ、14％オフの23,980円で販売中。
タブレットは大画面になるほど見やすいが、持ち歩きやすさとの両立は簡単ではない。動画や電子書籍を外でも楽しみたいなら、サイズ選びも重要になってくる。PHILIPSの「T7335」は、4G LTEに対応した8.7型のコンパクトモデルだ。
①375gの軽量ボディで持ち運びやすい
T7335は8.7型ディスプレーを搭載しながら、重量約375g、厚さ8.8mmのコンパクト設計を採用。バッグにも収まりやすく、外出先へ気軽に持ち出しやすいサイズ感が特徴だ。動画視聴や電子書籍など、スマートフォンより大きな画面で楽しみたい場面にも活躍する。
②4G LTE対応で外でも使いやすい
4G LTEに対応し、SIMカードを挿して通信できるのが特徴。GPS、北斗、QZSS、GLONASSにも対応する。地図アプリやナビゲーション用途など、外出先でも活用しやすい構成だ。
③90Hz対応で動画もなめらか
8.7型のIPSディスプレーは1340×800ドット表示と90Hzリフレッシュレートに対応。Widevine L1認証を取得するほか、128GBストレージや最大1TBのmicroSDカード拡張にも対応する。動画や電子書籍を楽しみやすい構成だ。
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