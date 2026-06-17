ケンタ、990円でチキンも、クリスピーも！お得な「創業記念パック」本日スタート

7月4日は日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下KFC）の創業記念日。これを記念して本日6月17日より「創業記念パック」が販売開始。



7月7日までの3週間限定で全国のケンタッキーフライドチキン店舗で登場します。

▲「創業記念パック」990円

（単品積上げ価格1280円）

6月17日～7月7日

看板商品の「オリジナルチキン」3個と「カーネルクリスピー」1個がつまった内容で、それぞれ単品で買うより290円もお得な内容です。



「オリジナルチキン」は11種類のハーブ＆スパイスの秘伝の味付けで、創業者カーネル・サンダースが1940年に完成させてなんと80年以上も愛され続けているKFCの定番商品。それと「カーネルクリスピー」も一緒に楽しめて約1000円。



3週間限定なので、チェックしておきましょう。

※価格は税込

※一部店舗では取り扱いがない場合がある

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある

※記事中の価格は税込み