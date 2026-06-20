うまいやつ！中華三昧「汁なし四川麻辣麺」シビ辛好きは集合

明星食品は「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」（386円）を6月29日に全国で発売します。

本格的なおいしさを特徴とした即席麺ブランド「 中華三昧」より、食シーンにおける「麻辣」への注目の高まりを受け、東京･赤坂に本店を構える有名店「四川飯店」監修の「汁なし四川麻辣麺」が登場。

中華三昧ならではのノンフライめんに、牛と豚の旨みをベースにした、コク深く痺れる辛さのソースを合わせた一品です。

ソースには赤味噌と豆板醤、甜麺醤を使用してコクを加え、赤唐辛子と花椒で、痺れる辛さを際立たせたといい、具材には豚肉ダイスを使用し、ふりかけには、すりごま、花椒、唐辛子、ねぎを合わせています。



「豆板醤･甜麺醤のコクと、花椒と唐辛子の痺れる辛さ」が楽しめるとのこと。

中華三昧から「四川飯店」監修汁なし四川麻辣麺

明星の本気 (マジ) 中華

中華三昧は今年の10月27日で45周年を迎えるロングセラー。今回、花椒と唐辛子の痺れる辛さがクセになる、汁なしタイプの麻辣麺が登場します。



四川料理の名店「四川飯店」が監修した、明星の本気 (マジ) 中華。トレンドの麻辣味を家で気軽に楽しめるのはうれしいですね。これはチェックしておきたいです！

（※文中の価格はすべて税込）