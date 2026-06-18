4日間限定！食べ放題330円引き、肉も寿司も100品以上楽しめる

和食さとは、6月19日～22日の4日間、「父の日キャンペーン」を実施します。期間中は対象の食べ放題コースを、大人・シニア1人につき330円引きで提供します。

焼肉・しゃぶしゃぶ・すき焼き、どれでも300円引き

和食ファミリーレストラン 和食さとではアラカルトメニューとは別途しゃぶしゃぶ、すき焼き、焼肉の3種類の食べ放題「さと式焼肉」「さとしゃぶ」「さとすき」の各コースを提供中。いずれも120分制で提供しています。



今回、黒毛和牛コース、牛＆豚プレミアムコース、初夏の北海道フェアの食べ放題コースを対象に、割引を適用します。なお、一部の豚コースなどは対象外となります。

さとの食べ放題は、肉や野菜に加え、寿司や天ぷら、揚げ物などを含む約100品以上が食べ放題となっており、幅広いメニュー構成が特徴です。

■父の日キャンペーン 概要

期間：6月19日～22日

内容：対象の食べ放題コースが、大人・シニア1人につき330円引き

対象コース：「さと式焼肉」「さとしゃぶ」「さとすき」の下記食べ放題コースが対象

黒毛和牛コース、牛＆豚プレミアムコース、初夏の北海道フェア食べ放題コース

※「さとしゃぶ」「さとすき」牛＆豚スタンダードコース・厳選豚プレミアムコース・厳選豚スタンダードコースは対象外

6月19日～22日 4日間限定

定番の食べ放題に加え、北海道メニューまで対象の「父の日キャンペーン」が4日間限定で開催されます。普段よりも少しお得に食べられるタイミングなので、家族でゆっくり食事を楽しみたいときにはちょうど良いですね。

なお、期間限定の「初夏の北海道フェア食べ放題コース」では、北海道産の帆立貝柱を使った「帆立のお造り」や「帆立にぎり」、じゃがいも「きたあかり」を使ったメニュー、スープカレー、小ごはん付きの〆メニュー、デザートのバスクチーズケーキなどが食べ放題で楽しめますよ。

この機会に、家族と和食さとに足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。