グーグルChrome、深刻度“重大”を含む18件の脆弱性を修正

グーグルは6月23日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む18件の脆弱性を修正している。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・18件 深刻度別内訳 ・重大：4件

・高：14件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-13028：WebGLの解放後使用

・CVE-2026-13033：Blink>InterestGroupsでの境界外読み取り

・CVE-2026-13038：オートフィルにおける解放済み使用

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-13021：DeviceBoundSessionCredentialsの不適切な実装

・CVE-2026-13022：オートフィルの不適切な実装

・CVE-2026-13025：DevToolsにおける信頼できない入力の検証が不十分

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：149.0.7827.196/197

・macOS：149.0.7827.196/197

・Linux：149.0.7827.196 ■モバイル版 ・Android：149.0.7827.197

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。