グーグルChrome、深刻度“重大”を含む18件の脆弱性を修正

グーグルは6月23日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む18件の脆弱性を修正している。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・18件
深刻度別内訳
・重大：4件
・高：14件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-13028：WebGLの解放後使用
・CVE-2026-13033：Blink>InterestGroupsでの境界外読み取り
・CVE-2026-13038：オートフィルにおける解放済み使用
など
■深刻度（高）
・CVE-2026-13021：DeviceBoundSessionCredentialsの不適切な実装
・CVE-2026-13022：オートフィルの不適切な実装
・CVE-2026-13025：DevToolsにおける信頼できない入力の検証が不十分
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：149.0.7827.196/197
・macOS：149.0.7827.196/197
・Linux：149.0.7827.196
■モバイル版
・Android：149.0.7827.197
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
トピックスリコール中の「ティファール電気ケトル」で火災事故
-