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moomoo証券に業務停止命令　NISA非対象商品を誤って案内

2026年06月22日 12時30分更新

文● 二毛作

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関東財務局のニュースリリース

関東財務局のニュースリリース

　関東財務局は6月19日、moomoo証券株式会社に対して、一部業務の停止命令を含む行政処分を実施したと公表した。

　同局によると、moomoo証券では2025年2月〜5月および11月〜2026年1月に、NISA非対象商品をNISA対象商品として顧客に案内し、販売するトラブルが発生。このうち、11月〜翌1月のトラブルについては、前回（2月〜5月）のトラブル時に実効性のある改善策を策定しなかったことで発生したという。

　顧客への救済措置においても、「システムの仕様上、不可能な特定口座への振替を”可能”と案内し、後日訂正する」「年間投資枠の是正について、顧客ごとに異なる対応をとる」などの対応があったことを確認。

　さらに不十分なセキュリティー体制や善管注意義務違反、犯収法違反の可能性なども認められたことから、同社に対して、新規口座開設に関する勧誘・受付を対象とした業務停止命令（3ヵ月）と、責任の所在の明確化や適切な対応などを定めた業務改善命令を出したと説明している。

●行政処分の概要

■業務停止命令

・期間：2026年6月19日〜9月18日
・対象業務：新規の口座開設に係る勧誘及び受付

■業務改善命令

改善すべき内容等

本件に係る根本的な原因の分析に基づき、再発防止に向けて、速やかに以下の点を含む実効性のある業務改善計画を策定し、着実に実施すること

・今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化
・適正かつ健全な業務運営の確保を目的とした経営管理態勢及び内部管理態勢の見直し
・NISAの対象商品として取り扱った全ての有価証券の適正性の検証及び検証結果を踏まえた顧客に対する適切な対応
・顧客からの入出庫の申請を一律に受け付けていない状況の早期是正
・口座開設を謝絶等した顧客に係る疑わしい取引の届出の必要性の判断及び判断結果を踏まえた届出の実施
・役職員へのシステム管理の重要性の意識付け及びシステムリスク管理態勢の充実強化
・本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明

　moomoo証券は今後、命令の対応・実施状況について、定期的な報告を求められることになる。

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