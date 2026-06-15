Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第52回
「Surface Pro 特別モデル」はオールインワンで完結！ キーボードやペンが最初から付いてくる
2026年06月15日 20時00分更新
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タブレットとノートPCの合わせ技
「Surface Pro 特別モデル」
Surface Pro 特別モデルは、タブレットにもノートPCにもなる端末。Amazonでは、16万9800円で販売されています（6月15日現在）。
12インチサイズなので、13〜14インチ級のノートPCより取り回しやすく、カバンに入れて持ち歩きやすいのが魅力。外出先ではタブレットのように資料を読んだり、机に置いたらキーボードを付けて文章作成やメール対応をしたりと、使い方を切り替えやすいモデルといえます。
CPUは「Snapdragon X Plus (8コア)」、GPUは「Qualcomm Adreno GPU」、16GBメモリ／256GBストレージを搭載。最大90Hzの動的リフレッシュレートに対応しています。オンライン会議、メモ、PDF確認、軽めの画像編集など、普段の仕事や学習には十分扱いやすいスペック。
本モデルでは、本体であるタブレットに加えて純正キーボードとスリムペンが付属。別売りのを買う必要はありません。
さらにMicrosoft 365 Personal（24か月版）が付属しているので、WordやExcel、PowerPointなどのOfficeアプリも最初から使えます。
「Surface Pro 特別モデル」の特徴
Copilot+ PCに対応
AI機能「Copilot+ PC」を搭載しているため、文章を書きながらアイディア出しや検索をスマートに行なえます。
キーボードとペンの使い分けも可
タブレットはタッチパネルなので、ペンで直接書き込むことができます。着脱式キーボードをセットすれば、ノートPCとして文字を素早く入力でき、1台で完結するのが本機の魅力です。
持ち運びに便利なコンパクトさ
本体のサイズは12インチとコンパクトで、重量も約686gと軽量。持ち運びに適したモデルといえます。
まとめ：これだけ買えばOKのオールインワン
おすすめしたいのは、「全部入りのモバイル端末」を求める人です。Snapdragon X Plusを採用した本モデルはスペック十分。本来別売りの純正キーボードとペンが付属し、Microsoft 365 Personalも2年分セットになっています。「あと何がいる？」というくらいのオールインワンセットです。
普段使い用でも学業／ビジネス用でも、文章作成からブラウジングまで幅広い作業で使える本モデル。「軽く持ち歩けるWindows PCがほしいけど、タブレットだけでは仕事にならない」という人にちょうどいいセット。ぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。
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