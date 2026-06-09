AirTagを自転車や子どもの持ち物に　Belkinの防水ケースが便利

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

AirTagを持ち歩く際、保護性能や取り付けやすさを重視するユーザーに向けたアクセサリーとして、ベルキンの「Belkin AirTagケース ブルー MSC013btBL」がAmazon.co.jpで販売されている。価格は1,373円だ。

本製品は、AirTagを財布やバッグ、自転車、子どもの持ち物、ペット用品などに取り付けやすくする保護ケース。AirTag本体を保護しながら、日常的な紛失対策に活用できるアクセサリーとして利用できる。

IPX8防水対応で屋外利用にも適したAirTagケース

本製品の大きな特徴は、IPX8等級の防水性能を備えていること。雨の日や水しぶきがかかる環境でも使いやすく、屋外で使用する機会が多い自転車やバッグなどとの組み合わせにも適している。

ケース本体はブルーカラーのソフトシェルタイプを採用。AirTagを傷や衝撃から保護しながら持ち運べるため、日常使いはもちろんアウトドアシーンでも活用しやすい。

ツイスト＆ロック構造で簡単に取り付け可能

取り付け方法には、AirTagを挟んでひねるだけで固定できるツイスト＆ロック構造を採用している。工具を使う必要がなく、初めてAirTagケースを利用するユーザーでも手軽に装着できる。

また、付属のキーリングによって、鍵やバッグ、リュック、ペットの首輪などさまざまなアイテムに取り付けやすい。用途に応じて柔軟に使える点も魅力だ。

AirTagの通信を妨げにくい設計と国内サポートを提供

メーカーによると、本製品はAirTagの通信信号に干渉しにくい設計を採用。位置情報を活用した追跡機能の利用を妨げにくく、AirTag本来の機能を活かしながら使用できるとしている。

販売はAmazon.co.jpで行われており、Belkinのストアページから購入可能。ベルキンによる日本国内向けサポートセンターと2年間の製品保証も用意されているため、購入後のサポートを重視するユーザーにも選びやすい製品といえる。

AirTagは忘れ物防止だけでなく、子どもの持ち物管理やペットの見守りなど活用シーンが広がっている。本製品は、防水性能や取り付けやすさ、通信への干渉を抑えた設計を備えた実用的なAirTag用保護ケースだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。