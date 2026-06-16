BelkinのMagSafe充電器がコスパ良好 iPhoneとAirPodsを1台で充電
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Belkin 2 in 1 MagSafe充電器「WIZ019btBK」とは
「Belkin 2 in 1 MagSafe充電器 WIZ019btBK」は、iPhoneとAirPodsを1台でまとめて充電できるワイヤレス充電器だ。iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズに対応し、価格は6,009円。Amazonで購入できる。
本製品はMagSafe公式認証を取得しており、MagSafe対応iPhoneを最大15Wでワイヤレス充電できる。さらに、5W出力のQi充電パッドを備え、AirPodsをはじめとするQi対応デバイスの同時充電にも対応するのが特徴だ。付属の1.5m USB-C to USB-Cケーブルを接続するだけで利用できるが、AC電源アダプタは付属しない。
iPhoneとAirPodsを同時充電できるMagSafe対応設計
MagSafe対応iPhoneはマグネットでしっかり固定されるため、充電位置を合わせやすい。ケースを装着したままでも充電できるため、日常使いでも手間なく利用できる。
また、LEDインジケーターで充電状況を確認できるほか、異物検知機能も搭載。充電中の状態を把握しやすく、安全性にも配慮された設計となっている。
Belkinによると、MagSafe充電モジュールではiPhone 14 Pro Maxを約47分で50％まで充電できるという。iPhoneとAirPodsをまとめて充電しながら、充電スペースをすっきり整理したいユーザーに適した仕様だ。
スリムで持ち運びやすいワイヤレス充電器
本体重量は約303gと比較的軽量で、スリムなデザインを採用している。持ち運びやすく、デスク上でも設置スペースを取りにくいのが魅力だ。
シンプルでモダンな外観はインテリアにもなじみやすく、自宅やオフィスなどさまざまな環境で使いやすい。付属の1.5mケーブルによって設置場所の自由度も確保されている。
iPhoneとAirPodsをまとめて管理したい人や、2台同時充電に対応したMagSafe充電器を探している人にとって、有力な選択肢のひとつとなるだろう。
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