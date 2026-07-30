服の中に冷水を流すという力技！ 猛暑対策に「アイスマンPRO-X2」Amazonでお買い得！

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アイスマンPRO-X2は、山真製鋸の販売する水冷服。Amazon.co.jpではセールで、1万200円（6％オフ）で販売されています（7月30日現在）。

冷水を服内に巡らせて体を効率よく冷やす2025年モデルの水冷服。独自の「ICE DRIP CONTROL」機構や保冷三層構造により、冷感が長時間持続します。

ハニカムショルダーパッドや脇下のクロスフィット構造を採用することで重さや引っ張り感を軽減。通気性に優れ、真夏の屋外作業やレジャーに最適な熱中症対策アイテムと言えます。

特許技術「ICE DRIP CONTROL」と保冷三層構造で長時間の冷却力

凍らせたチャージボトルや保冷剤を活用する独自のタンク構造により、氷の冷たさを効率よくキープ。長時間、冷たさを感じ続けることができます。

重さを和らげる「ハニカムショルダーパッド」と「クロスフィット」構造

肩への過重負荷を抑えるウレタンパッドと体の密着度を高めるフィット構造により、動作時の負担を大幅軽減します。背面の素材には通気性の良いメッシュを採用し、汗による不快感も軽減。

大容量ポケット装備＆静音性でワークからアウトドアまで活躍

600mlペットボトルやバッテリーが収まる両脇ポケットを搭載。ファン付きウェアと違い静音で目立たないのも魅力。

まとめ：静かで目立たないデザイン

おすすめしたいのは、「炎天下に作業する人」です。夏の暑さは年々酷さを増しているため、何らかの対策は必須。本製品は風で冷やす空冷式と違い、静かで目立たないデザインなのが特徴です。

空冷式より重めという点は考慮しつつ、駆動音がポンプだけなのでほぼ響かないのは大きなメリットです。この夏、屋外で作業する予定のある人は、ぜひ購入を検討ください。