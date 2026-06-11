【本日】ピザハット創業祭スタート！人気ピザ3種が1958円

ピザハットは本日6月11日より「創業祭2026」キャンペーンを開催します。



創業日を記念して、6月11日～21日の期間、長年販売されている定番ピザ3種類を対象に、持ち帰りと配達それぞれで割引価格を設定するほか、生地変更の追加料金無料やポイント付与増量も実施します。

3種の伝統ピザが最大38.6％オフ！

「スーパー・シュプリーム」「新・特うまプルコギ」「シーフードミックス」の3種のピザを対象に、持ち帰りの価格が創業年「1958」にちなんだ1958円の感謝価格となります。配達では2890円となります。

「スーパー・シュプリーム」は、世界各国のピザハットで共通のメニューとして売られているピザです。「シュプリーム」は「最高の」という意味を持ち、肉や野菜など8種類の具材を使用している点が特徴です。

「新・特うまプルコギ」は、甘辛いタレで味付けしたプルコギを使用したピザで、ピザハットの肉系メニューの中でも代表的な商品とされています。

「シーフードミックス」は、海老やブロッコリーに加え、ツナマヨを組み合わせたピザハットならではのシーフードピザです。

いずれの商品もMサイズでの提供となり、対象となる3種類に限り鉄鍋パンピザ生地への変更が追加料金なしで選択できます。

■創業祭2026 概要

期間：6月11日～21日

キャンペーン内容：対象ピザを持ち帰り限定で1958円、デリバリー限定で2890円で提供

価格：持ち帰り 通常3190円→1958円（1232円おトク）

配達 通常3190円→2890円（300円おトク）

対象ピザ：「スーパー・シュプリーム」「新・特うまプルコギ」「シーフードミックス」

※生地サイズはMサイズのみ

さらに、キャンペーン期間中は、オンラインまたは公式アプリからの注文で、1000円ごとに付与されるポイントが通常の5倍になります。

11日間だけの特別価格！

創業記念に合わせた価格設定で、定番ピザをまとめて試しやすい内容になっています。

生地の選択肢も広がっているため、普段と違う組み合わせで楽しむのも良さそう！ この機会に利用してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。