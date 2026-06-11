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Amazonセール情報大紹介！ 第1882回

1万円以下なのにノイキャンもロスレスも。EarFun Air Pro 4が8,490円

2026年06月11日 08時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライム会員価格】EarFun ワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」をチェック！

　EarFunのワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」がAmazonで割引対象。参考価格9,990円のところ、Amazonプライム会員価格として15％オフの8,490円で販売中。

　完全ワイヤレスイヤホンは選択肢が増えた一方で、音質を重視すると価格が上がり、安価なモデルでは機能面に妥協が必要になることも多い。せっかく買うなら、音質もノイズキャンセリングも欲しい。そんな欲張りな条件で探しているなら気になる1台だ。

アマゾンでEarFun ワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」を入手

①ロスレス伝送対応

　Qualcomm製SoC「QCC3091」を搭載し、aptX LosslessやSnapdragon Soundに対応。LDACも利用でき、ハイレゾワイヤレス再生をサポートする。対応機器との組み合わせでは最大96kHz/24bitの音声伝送が可能だ。Bluetooth 5.4にも対応する。

②最大50dB低減のノイキャン

　独自の「QuietSmart 3.0」によるアダプティブ式ハイブリッドANCを搭載し、最大50dBのノイズ低減に対応。左右合計6基のマイクとcVc 8.0による通話ノイズ低減機能も備える。

③多機能かつ52時間再生

　マルチポイント接続やGoogle Fast Pair、LE Audio、Auracastに対応。イヤホン単体で最大11時間、充電ケース併用で最大52時間の再生が可能なほか、ワイヤレス充電にも対応する。

アマゾンでEarFun ワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」を入手
 

・商品名：ワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」
・メーカー名：EarFun

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