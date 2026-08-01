Amazonセール情報大紹介！ 第2124回
3万8000円引きなら話が変わる。史上最薄「iPhone Air」が13万9800円
2026年08月01日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 256GBをチェック！
Appleのスマートフォン「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」がAmazonタイムセール対象。参考価格177,800円のところ、21％オフの139,800円で販売中。
「史上最薄」のインパクトが先行する「iPhone Air」だが、魅力は薄さだけではない。6.5インチのSuper Retina XDRディスプレーやA19 Proチップ、最大27時間のビデオ再生など、日常使いからエンターテインメントまで対応する構成を備える。そんな1台が、現在はAmazonでセール価格となっている。
①薄型ボディを支えるチタニウムとCeramic Shield
厚さ5.64mm、重量165gの薄型・軽量ボディに、超軽量のチタニウムフレームを採用。これまでのどのiPhoneよりも頑丈な設計で、背面は4倍の耐亀裂性能を持つCeramic Shield、前面は3倍の耐擦傷性能を備えたCeramic Shield 2を採用する。
②前後同時撮影に対応するカメラ構成
18MPセンターフレームフロントカメラは、自由なフレーミングやグループセルフィーに対応。前後のカメラで同時撮影できるデュアルキャプチャビデオに加え、2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを採用する。
③Wi-Fi 7やeSIM、Face IDに対応
Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6、eSIMに対応。Face IDではロック解除やサインイン、支払いを行えるほか、最大20WのMagSafeワイヤレス充電にも対応し、通信や認証、充電機能を幅広く備える。
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