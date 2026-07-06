このページの本文へ

セブン-イレブンで長寿命で安全な「リン酸鉄リチウムイオン電池（LFP）」のモバイルバッテリーが購入可能に

2026年07月07日 00時30分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　アンカー・ジャパンは全国のセブン-イレブン店舗にて、Ankerグループの計14製品を7月11日より順次販売開始すると発表した。これは2020年10月から開始されたセブン-イレブンでの製品展開の第3弾にあたる。

セブン-イレブンで長寿命で安全なモバイルバッテリーが購入可能に

電池寿命が長く安定性が高い
リン酸鉄リチウムイオン電池（LFP）採用の
モバイルバッテリーが7/11で購入可能に
 

　今回のラインナップにおける最大の注目点は、Ankerとして初めて「モバイルバッテリー」がセブン-イレブンの店頭に並ぶことだ。これまでは充電器（ACアダプター）やケーブル類のみだったが、バッテリーも購入可能となる。

　新たに投入されるモバイルバッテリーは、
「Anker Power Bank (5000mAh, 15W, LFP)」
「Anker Power Bank (10000mAh, 30W, LFP)」
の2製品だ。

セブン-イレブンで長寿命で安全なモバイルバッテリーが購入可能に

Anker Power Bank (5000mAh, 15W, LFP) 3290円

セブン-イレブンで長寿命で安全なモバイルバッテリーが購入可能に

Anker Power Bank (10000mAh, 30W, LFP) 4390円

　特徴は、Ankerとして初めてバッテリーセルにリン酸鉄リチウムイオン電池（LFP）を採用した点にある。リン酸鉄リチウムイオン電池は、一般的なリチウムイオン電池と比較して電池寿命が長く、熱安定性が非常に高いという優れた特性を持っている。

　さらに、Anker独自の多重保護機能も搭載されており、安全性と長寿命を両立させた設計となっている。外出先での急な充電切れの際にも、コンビニで手軽にバッテリーを入手できるメリットは大きい。

　これらの製品はセブン-イレブンにて先行発売され、価格は5000mAhモデルが3290円、10000mAhモデルが4390円となっている。

セブン-イレブンで長寿命で安全なモバイルバッテリーが購入可能に

セブン-イレブンで長寿命で安全なモバイルバッテリーが購入可能に

　モバイルバッテリー以外にも、多彩な周辺機器が用意されている。USB急速充電器は、ノートPCの充電も可能な合計最大47W出力の「Anker 523 Charger (Nano 3, 47W)」から、iPhoneの急速充電に適した20Wモデルまで計4種類がラインナップされる。

セブン-イレブンで長寿命で安全なモバイルバッテリーが購入可能に

　ケーブル類についても、1万2000回の折り曲げテストをクリアした高耐久モデルや、1本でMicro USB、Lightning、USB-Cの3端子に対応できる「Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m」など、ユーザーのニーズに合わせた選択が可能だ。また、車内での充電に便利なカーチャージャーも2種類販売される。

セブン-イレブンで長寿命で安全なモバイルバッテリーが購入可能に

セブン-イレブンで長寿命で安全なモバイルバッテリーが購入可能に

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥52,800
2
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、1TB SSD、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - スカイブルー + 3年延長 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M5)|ダウンロード版
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、1TB SSD、12MPセンターフレームカメラ、Touch ID - スカイブルー + 3年延長 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M5)|ダウンロード版
￥244,600
3
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ、Touch ID - ブラッシュ
￥137,800
4
【整備済み品】富士通 A748 15.6型 第8世代CPU Core i3-8130U /Windows11/MS Office2019搭載/初期設定不要/DVDドライブ/WIFI/Bluetooth/HDMI/USB3.0/テンキー(Core i3-8th, メモリ8GBSSD256GB)
【整備済み品】富士通 A748 15.6型 第8世代CPU Core i3-8130U /Windows11/MS Office2019搭載/初期設定不要/DVDドライブ/WIFI/Bluetooth/HDMI/USB3.0/テンキー(Core i3-8th, メモリ8GBSSD256GB)
￥19,880
5
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Bシリーズ core i3 第7世代/ノートPC/MS & Office2019/Windows11/15.6インチ/4GB/SSD128GB/日本語キーボード/Bluetooth/Wi-Fi/HDMI/有線マウス/内蔵テンキー/初期設定不要 初心者向け(core i3 第7世代/メモリ4GB/SSD128GB)
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Bシリーズ core i3 第7世代/ノートPC/MS & Office2019/Windows11/15.6インチ/4GB/SSD128GB/日本語キーボード/Bluetooth/Wi-Fi/HDMI/有線マウス/内蔵テンキー/初期設定不要 初心者向け(core i3 第7世代/メモリ4GB/SSD128GB)
￥11,500

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,249
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,290
3
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
6
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥2,680
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,616
8
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
9
【ブラザー純正】 ブラザー工業(Brother Industries) インクカートリッジ4色パック(エコパッケージ) LC411-4PK-E 対応型番:DCP-J926N、MFC-J904N、MFC-J739DN、MFC-J939DN 他
【ブラザー純正】 ブラザー工業(Brother Industries) インクカートリッジ4色パック(エコパッケージ) LC411-4PK-E 対応型番:DCP-J926N、MFC-J904N、MFC-J739DN、MFC-J939DN 他
￥4,536
10
エレコム 電源タップ ほこり防止シャッター 4個口 2m ホワイト T-ST02N-2420WH
エレコム 電源タップ ほこり防止シャッター 4個口 2m ホワイト T-ST02N-2420WH
￥918

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン