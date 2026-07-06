セブン-イレブンで長寿命で安全な「リン酸鉄リチウムイオン電池（LFP）」のモバイルバッテリーが購入可能に

アンカー・ジャパンは全国のセブン-イレブン店舗にて、Ankerグループの計14製品を7月11日より順次販売開始すると発表した。これは2020年10月から開始されたセブン-イレブンでの製品展開の第3弾にあたる。
電池寿命が長く安定性が高い
リン酸鉄リチウムイオン電池（LFP）採用の
モバイルバッテリーが7/11で購入可能に
今回のラインナップにおける最大の注目点は、Ankerとして初めて「モバイルバッテリー」がセブン-イレブンの店頭に並ぶことだ。これまでは充電器（ACアダプター）やケーブル類のみだったが、バッテリーも購入可能となる。
新たに投入されるモバイルバッテリーは、
「Anker Power Bank (5000mAh, 15W, LFP)」
「Anker Power Bank (10000mAh, 30W, LFP)」
の2製品だ。
特徴は、Ankerとして初めてバッテリーセルにリン酸鉄リチウムイオン電池（LFP）を採用した点にある。リン酸鉄リチウムイオン電池は、一般的なリチウムイオン電池と比較して電池寿命が長く、熱安定性が非常に高いという優れた特性を持っている。
さらに、Anker独自の多重保護機能も搭載されており、安全性と長寿命を両立させた設計となっている。外出先での急な充電切れの際にも、コンビニで手軽にバッテリーを入手できるメリットは大きい。
これらの製品はセブン-イレブンにて先行発売され、価格は5000mAhモデルが3290円、10000mAhモデルが4390円となっている。
モバイルバッテリー以外にも、多彩な周辺機器が用意されている。USB急速充電器は、ノートPCの充電も可能な合計最大47W出力の「Anker 523 Charger (Nano 3, 47W)」から、iPhoneの急速充電に適した20Wモデルまで計4種類がラインナップされる。
ケーブル類についても、1万2000回の折り曲げテストをクリアした高耐久モデルや、1本でMicro USB、Lightning、USB-Cの3端子に対応できる「Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル 0.9m」など、ユーザーのニーズに合わせた選択が可能だ。また、車内での充電に便利なカーチャージャーも2種類販売される。
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