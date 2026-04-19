ZEFT Z59AXをレビュー
14.5型タッチ液晶を搭載するデスクトップのゲーミングPCだって!?最高じゃないか！所有欲も性能も満たされる唯一無二の1台を見てほしい
2026年04月19日 10時00分更新
今回紹介するパソコンショップSEVENの「ZEFT Z59AX」は、CORSAIRのミドルタワー型PCケース「FRAME 4000D RS」を採用したゲーミングPCだ。このPCケースは比較的安価でながら冷却性能が高く、左側面下部に同社の14.5型のタッチ対応液晶ディスプレーを内蔵できる。
そして、ZEFT Z59AXはその内蔵ディスプレーで、唯一無二の存在感を放っているユニークなモデルだ。早速試用機をお借りできたので、写真を中心にこの超注目“映えPC”を詳しくチェックしていこう。
|ZEFT Z59AXの主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz）
|CPUクーラー
|CORSAIR「NAUTILUS 360 RS ARGB Black」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「B860M Pro RS WiFi」（インテルB860、Micro-ATX）
|メモリー
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5070、12GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3
|PCケース
|CORSAIR「FRAME 4000D RS ARGB Black」（E-ATX、ミドルタワー）
|PCケースファン
|背面：CORSAIR「RS120 ARGB」（120mm）
|内蔵
ディスプレー
|CORSAIR「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」（14.5型、2560×720ドット、5点マルチタッチ）
|電源ユニット
|CORSAIR「RM1000x Black ATX3.1 1000W」
（1000W、Cybenetics Gold）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|サイズ
|239（W）×490（D）×486（H）mm
|直販価格
|51万6780円
14.5型のタッチ対応ディスプレーを内蔵！
まずは最大の特徴であるディスプレーから紹介しよう。これはCORSAIRの14.5型のタッチ対応ディスプレー「XENEON EDGE 14.5 LCD Touchscreen」（以下、XENEON EDGE）だ。単体でも販売しているが、FRAME 4000D RSならぴったり左側面下部に内蔵できる。ZEFT Z59AXなら標準構成で組み込まれており、購入してすぐ使える点がありがたい。
XENEON EDGEにはCPU温度などの各種ステータスを表示させてモニタリングツールとして使えるほか、好きな動画や画像を映したり、各アプリケーションを配置してSteam Deckのように使ったりできる。なお、表示する内容はCORSAIRの設定ツール「iCUE」から設定する。
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