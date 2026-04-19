今回紹介するパソコンショップSEVENの「ZEFT Z59AX」は、CORSAIRのミドルタワー型PCケース「FRAME 4000D RS」を採用したゲーミングPCだ。このPCケースは比較的安価でながら冷却性能が高く、左側面下部に同社の14.5型のタッチ対応液晶ディスプレーを内蔵できる。



そして、ZEFT Z59AXはその内蔵ディスプレーで、唯一無二の存在感を放っているユニークなモデルだ。早速試用機をお借りできたので、写真を中心にこの超注目“映えPC”を詳しくチェックしていこう。

ZEFT Z59AXの主なスペック CPU インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz） CPUクーラー CORSAIR「NAUTILUS 360 RS ARGB Black」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザーボード ASRock「B860M Pro RS WiFi」（インテルB860、Micro-ATX） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E」

（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5070、12GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3 PCケース CORSAIR「FRAME 4000D RS ARGB Black」（E-ATX、ミドルタワー） PCケースファン 背面：CORSAIR「RS120 ARGB」（120mm） 内蔵

ディスプレー CORSAIR「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」（14.5型、2560×720ドット、5点マルチタッチ） 電源ユニット CORSAIR「RM1000x Black ATX3.1 1000W」

（1000W、Cybenetics Gold） OS Microsoft「Windows 11 Home」 サイズ 239（W）×490（D）×486（H）mm 直販価格 51万6780円

14.5型のタッチ対応ディスプレーを内蔵！

まずは最大の特徴であるディスプレーから紹介しよう。これはCORSAIRの14.5型のタッチ対応ディスプレー「XENEON EDGE 14.5 LCD Touchscreen」（以下、XENEON EDGE）だ。単体でも販売しているが、FRAME 4000D RSならぴったり左側面下部に内蔵できる。ZEFT Z59AXなら標準構成で組み込まれており、購入してすぐ使える点がありがたい。

XENEON EDGEにはCPU温度などの各種ステータスを表示させてモニタリングツールとして使えるほか、好きな動画や画像を映したり、各アプリケーションを配置してSteam Deckのように使ったりできる。なお、表示する内容はCORSAIRの設定ツール「iCUE」から設定する。