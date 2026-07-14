5.7万円引きは今日だけ！ RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCがお得に

セブンアールジャパンが運営するBTOパソコンブランド「パソコンショップSEVEN」は、7月16日に「2026/7/16 24時間限定セール」を実施する。セール期間は7月16日0:00から7月16日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大57,000円オフとなる内容だ。対象は全10商品で、いずれも送料無料で購入できる。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う構成だ。

注目製品の一つが「ZEFT Z58Y」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-265K、GeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、マイクロタワーケースとintel B860チップセット、850W 80Plus gold電源を組み合わせた構成となる。通常574,800円から57,000円オフの517,800円（税抜）で、送料無料だ。

ほかにも、intel Core Ultra5-250K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備える「ZEFT G62AW」は349,800円（税抜）、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載した「EFFA G09C」は379,800円（税抜）となる。いずれも32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを採用し、B860チップセットや80Plus認証電源を組み合わせた、ゲーム用途や制作用途にも対応しやすい仕様だ。オプションの詳細や他の対象製品は特設ページで確認できる。

セール対象は3機種以外にも用意されており、最新世代CPUとGPUを組み合わせたBTOパソコンを、期間限定で通常より手頃に購入できる機会となる。購入方法は、セール特設ページから対象商品を選び、各商品ページで構成やオプションを確認したうえで注文する流れだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。