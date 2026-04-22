パソコンショップSEVENの「ZEFT Z59AX」は、側面に14.5型のタッチ対応ディスプレー「XENEON EDGE 14.5 LCD Touchscreen」（以下、XENEON EDGE）を搭載したユニークなゲーミングPCだ。しかし、肝心のゲーミング性能はどの程度なのだろうか？ 前回に引き続き、本稿では試用機を用いてゲームをプレイし、その性能をチェックした。

ZEFT Z59AXの主なスペック CPU インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz） CPUクーラー CORSAIR「NAUTILUS 360 RS ARGB Black」

（簡易水冷、360mmラジエーター） マザーボード ASRock「B860M Pro RS WiFi」（インテルB860、Micro-ATX） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600 ストレージ Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E」

（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオカード GeForce RTX 5070、12GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3 PCケース CORSAIR「FRAME 4000D RS ARGB Black」（E-ATX、ミドルタワー） PCケースファン 背面：CORSAIR「RS120 ARGB」（120mm） 内蔵

ディスプレー CORSAIR「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」

（14.5型、2560×720ドット、5点マルチタッチ） 電源ユニット CORSAIR「RM1000x Black ATX3.1 1000W」

（1000W、Cybenetics Gold） OS Microsoft「Windows 11 Home」 サイズ 239（W）×490（D）×486（H）mm 直販価格 51万6780円

基本性能は高水準、3D描画性能も期待できる

まずは、ZEFT Z59AXのCPU性能を見るべく「CINEBENCH 2026」を試した。CGレンダリングの速度からCPU性能をスコアー化するド定番ベンチマークソフトである。

マルチスレッド性能を見る「CPU（Multi Threads）」の結果は7309ptsと、シングルスレッド性能を示す「CPU（Single Thread）」の約14.2倍を実現。ZEFT Z59AXは、CPUに20コア/20スレッドタイプの「Core Ultra 7 265K」を採用しているので、相応のスコアーといってよいだろう。

次はシステム全体のパフォーマンスを測る「PCMark 10」（Version 2.3.2912）。無償版でも利用できるPCMark 10“無印”のテストを実行した。

総合スコアーは11675と好成績。スコアーの詳細を見ていくと、動画編集や画像編集といったコンテンツ制作のテストグループである「Digital Content Creation」が19442スコアーと最も高く、本機はそういった用途も得意なPCといっていい。

また、「Productivity」も19185スコアーと良好で、オフィスアプリケーションもかなり快適に利用できそうだ。基本性能を知る「Essentials」も1万スコアーを超えており、ZEFT Z59AXのポテンシャルは高水準であることがわかった。

3D性能を見る定番ベンチマークツールである「3DMark」の結果も確認しておきたい。

まずはDirectX 11ベースの比較的軽めのテスト「Fire Strike」系では、かなり威勢のいい数字を残している。とくに、テスト解像度が4K（3840×2160ドット）になる「Fire Strike Ultra」においては、1万4500強のスコアーを発揮している点は評価できよう。

DirectX 12のテスト「Time Spy」系でもZEFT Z59AXの結果は優秀だ。「Time Spy Extreme」でも1万を上回っており、描画性能は十分期待できそうだ。DirectX 12 Future Level 12_0に対応したテストの「Steel Nomad」のスコアーも5000ほどと高めである。

また、DirectX 12 Ultimateの性能をテストする「Speed Way」は5700強。「Port Royal」は1万3800弱なので、ZEFT Z59AXはレイトレーシングを利用したゲームでも快適に動く公算が高い。さすがはGeForce RTX 5070搭載PCである。