ZEFT Z59AXをレビュー
RTX 5070＆Core Ultra 7 265K搭載ゲーミングPCの性能を検証、BF6もCoD: BO7も4Kで遊べるレベル
2026年04月22日 10時00分更新
パソコンショップSEVENの「ZEFT Z59AX」は、側面に14.5型のタッチ対応ディスプレー「XENEON EDGE 14.5 LCD Touchscreen」（以下、XENEON EDGE）を搭載したユニークなゲーミングPCだ。しかし、肝心のゲーミング性能はどの程度なのだろうか？ 前回に引き続き、本稿では試用機を用いてゲームをプレイし、その性能をチェックした。
|ZEFT Z59AXの主なスペック
|CPU
|インテル「Core Ultra 7 265K」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz）
|CPUクーラー
|CORSAIR「NAUTILUS 360 RS ARGB Black」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「B860M Pro RS WiFi」（インテルB860、Micro-ATX）
|メモリー
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
|ストレージ
|Sandisk「WD_Black SN7100 NVMe SSD WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオカード
|GeForce RTX 5070、12GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3
|PCケース
|CORSAIR「FRAME 4000D RS ARGB Black」（E-ATX、ミドルタワー）
|PCケースファン
|背面：CORSAIR「RS120 ARGB」（120mm）
|内蔵
ディスプレー
|CORSAIR「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」
（14.5型、2560×720ドット、5点マルチタッチ）
|電源ユニット
|CORSAIR「RM1000x Black ATX3.1 1000W」
（1000W、Cybenetics Gold）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」
|サイズ
|239（W）×490（D）×486（H）mm
|直販価格
|51万6780円
基本性能は高水準、3D描画性能も期待できる
まずは、ZEFT Z59AXのCPU性能を見るべく「CINEBENCH 2026」を試した。CGレンダリングの速度からCPU性能をスコアー化するド定番ベンチマークソフトである。
マルチスレッド性能を見る「CPU（Multi Threads）」の結果は7309ptsと、シングルスレッド性能を示す「CPU（Single Thread）」の約14.2倍を実現。ZEFT Z59AXは、CPUに20コア/20スレッドタイプの「Core Ultra 7 265K」を採用しているので、相応のスコアーといってよいだろう。
次はシステム全体のパフォーマンスを測る「PCMark 10」（Version 2.3.2912）。無償版でも利用できるPCMark 10“無印”のテストを実行した。
総合スコアーは11675と好成績。スコアーの詳細を見ていくと、動画編集や画像編集といったコンテンツ制作のテストグループである「Digital Content Creation」が19442スコアーと最も高く、本機はそういった用途も得意なPCといっていい。
また、「Productivity」も19185スコアーと良好で、オフィスアプリケーションもかなり快適に利用できそうだ。基本性能を知る「Essentials」も1万スコアーを超えており、ZEFT Z59AXのポテンシャルは高水準であることがわかった。
3D性能を見る定番ベンチマークツールである「3DMark」の結果も確認しておきたい。
まずはDirectX 11ベースの比較的軽めのテスト「Fire Strike」系では、かなり威勢のいい数字を残している。とくに、テスト解像度が4K（3840×2160ドット）になる「Fire Strike Ultra」においては、1万4500強のスコアーを発揮している点は評価できよう。
DirectX 12のテスト「Time Spy」系でもZEFT Z59AXの結果は優秀だ。「Time Spy Extreme」でも1万を上回っており、描画性能は十分期待できそうだ。DirectX 12 Future Level 12_0に対応したテストの「Steel Nomad」のスコアーも5000ほどと高めである。
また、DirectX 12 Ultimateの性能をテストする「Speed Way」は5700強。「Port Royal」は1万3800弱なので、ZEFT Z59AXはレイトレーシングを利用したゲームでも快適に動く公算が高い。さすがはGeForce RTX 5070搭載PCである。
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