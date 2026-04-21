そのApple Watch、むき出しで大丈夫？ Belkinの“フル防御ケース”が安心すぎる
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
製品概要
ベルキンが展開する「Belkin Apple Watch S10 42mm用 フルカバーバンパー保護ケース」は、Apple Watch Series 10（42mmモデル）に対応した保護アクセサリーだ。価格は1,945円で、Amazonから購入できる。
耐久性と操作性を両立した設計
本製品は、日常使用で発生しやすい衝撃や擦り傷からApple Watchを保護するフルカバー設計を採用している。ケース部分にはポリカーボネート素材を使用し、ディスプレイ面には硬度9Hの強化ガラスフィルムを一体化。高い透明度とタッチ感度を維持しており、装着時でも視認性や操作性を損なわない。ケースを装着したままボタン操作や充電が可能で、指紋の付着を抑える加工も施されている。
抗菌性能と使いやすさ
抗菌技術協議会（SIAA）基準に準拠した抗菌コーティングを採用し、画面上の細菌増殖や大腸菌の繁殖を抑制する効果があるとされる。取り付けは本体に押し込むだけのシンプルな構造で、着脱もスムーズに行えるという。
薄型設計とサポート体制
厚さは約0.33mmと薄型で、Apple Watch本来のデザインや装着感を損なわないフィット感を実現している。さらに、2年間の保証と日本語サポートが付帯しており、長期的に安心して使用できる点も特徴だ。機能性と利便性をバランスよく備えたApple Watch用保護ケースといえるだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります