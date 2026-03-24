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CORSAIR「XENEON EDGE 14.5」新色ホワイト＆パープル登場｜サブディスプレイが“魅せるPC”に進化

2026年03月24日 12時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　アスクは、CORSAIR社製の「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」にホワイトとパープルのカラーバリエーションモデルを追加した。この新モデルは3月26日に発売され、価格は42,780円前後となっている。

　CORSAIRの「XENEON EDGE 14.5" LCD Touchscreen」は、その名の通り14.5インチのLCDタッチスクリーンで、5点マルチタッチに対応している。広視野角のAHVAパネルを採用し、最大解像度2560×720、リフレッシュレート60Hzに対応。さらにCORSAIR iCUEとの連携やElgato Virtual Stream Deckとして活用することができ、ユーザーはシステム情報やカレンダー、天気などのウィジェット、ゲームチャットなどを自在に表示できる。

　また、「XENEON EDGE 14.5"」は14個のマグネットを内蔵しており、PCケースのパネルや電源カバーなどの金属部分に簡単に取り付けられるほか、取り外し可能なスタンドも付属している。新たなホワイトとパープルのカラーはPC環境に新しいデザインの選択肢を提供し、個性を表現する手段となるだろう。

　購入にあたっては、TSUKUMOやドスパラ、ビックカメラ、ソフマップ、ヨドバシカメラなどの店舗で取り扱う予定となっている。

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