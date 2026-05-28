MSI、144Hz対応の24.5型ビジネスモニター「PRO MP251 E14A」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス向けモニター「PRO MP251 E14A」を8月中旬以降に順次発売開始する。価格はオープン価格となっている。24.5インチの表示領域に4辺フレームレスデザインを採用し、広視野角IPSパネルと144Hz駆動に対応するほか、スピーカーとスマートフォンスタンドも備え、オフィス作業から受付用途まで幅広く使いやすい1台だ。

「PRO MP251 E14A」は、モニターサイズのおよそ92％を表示領域が占める4辺フレームレスデザインが特徴だ。サイズはおよそ幅558×奥行189×高さ420mm、重量はおよそ3kgとなり、設置しやすい24.5インチクラスとして、限られたデスクでも扱いやすい構成だ。

映像面では、一般的な60Hz表示を上回る144Hz駆動のIPSパネルを搭載する。滑らかな表示は画面スクロール時の見やすさ向上に寄与し、複数ウィンドウを行き来する事務作業でも視認性を確保しやすい。視野角は178°で、斜めから見ても色変化が少ないため、複数人で画面を確認する場面にも向く。加えて、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを備え、長時間利用時の目の負担軽減にも配慮している。

機能面では、外部スピーカー不要で音声再生できるスピーカーを内蔵するほか、台座部分にスマートフォンを立てかけやすい窪みを設けた。さらに、対応するMSI製ミニPCとHDMI接続して設定すれば、モニターの電源ボタンとPCの電源ボタンが連動する「MSI Power Link」に対応する。目の疲労度合いを3項目で確認できる「Eye-Q Check」も備え、休憩の目安を把握しながら使える設計だ。