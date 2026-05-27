MSI、RTX 5070搭載のスリムゲーミングPC「MPG Trident AS AI 2NVP7-081JP」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、6月4日より新たな製品「MPG Trident AS AI 2NVP7-081JP」を発売する。このモデルは高性能・冷却性・スリムの3要素を実現し、RTX 50シリーズを熱源を分離したスリムな筐体に搭載したゲーミングPCだ。価格は53万6800円前後の見込み。

「MPG Trident AS AI 2NVP7-081JP」は、インテル Core Ultra 7 265FとNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載し、一般的なタワー型PCと比べて約3分の1のスリム筐体を実現している。それに加えて、熱源を分離した独自構造により冷却性能を確保し、長時間のプレイも安心できる。DLSS 4.5への対応やWQHD解像度での高リフレッシュレートにより、従来を超えるゲーミング体験を提供する。

本製品は、32GBの大容量メモリを搭載し、動画や写真編集などのクリエイティブ用途にも応えられる。また、高いAI処理能力を持つグラフィックスカードにより、AIを活用するアプリケーションでの使用にも適しているという。さらに、Mystic Light対応により、CPUクーラーと筐体のライティングをカスタマイズ可能で、MSI製のゲーミングデバイスとの同期も可能だ。

接続面でも有線（2.5Gbps）、無線（Wi-Fi 6E）両対応で、高速なネットワーク通信を確保している。このため、設置場所を選ばずどこでも快適なインターネット環境を提供する。また、ミニマルなデザインのガラスパネルが付属しており、ライティング効果を一層楽しむことができる。