USBに挿すだけでWi-Fi 7化、MSI「BE6500 WiFi 7 USB Adapter」発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、Wi-Fi 7対応のUSB接続型無線LANアダプター「BE6500 WiFi 7 USB Adapter」を7月31日に発売する。Wi-Fi 7非対応のノートPCやデスクトップPCでも、USBポートに挿すだけで高速通信環境へ移行できる点が特徴だ。

BE6500 WiFi 7 USB Adapterは、トライバンド対応の無線LAN USBアダプターだ。通信速度は6GHz帯で最大2880Mbps、5GHz帯で最大2880Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsとなる。従来の内蔵カード増設を必要とせず、空きUSBポートに接続するだけでWi-Fi 7ルーターとの接続が可能になるため、手軽さと拡張性を両立した製品だ。

筐体には可動式アンテナを備え、自由に設置しやすいクレードルも採用する。デスク上で受信状態を調整しやすく、据え置きPCだけでなく、無線機能の強化を求めるノートPCにも適した構成だ。