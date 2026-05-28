高速RAPID IPS採用、200Hz対応の27インチゲーミングモニターをMSIが発売
エムエスアイコンピュータージャパンは6月中旬以降より、ゲーミングモニター新モデル「MAG 275F E20」を順次発売する。価格はオープン価格となっている。『MAG』シリーズに加わる本機は、27インチのフルHD表示と200Hzの高リフレッシュレート、応答速度0.5ms（GTG、最小値）を備え、動きの速いゲームでも滑らかな映像表現を狙うモデルだ。
「MAG 275F E20」は、従来のIPSパネルより高速駆動に対応したRAPID IPSパネルを採用し、残像感を抑えたゲームプレイを目指す。フルHD解像度により高いリフレッシュレートを維持しやすく、FPSやレースゲームのような激しい動きにも対応しやすい構成だ。さらに、AIビジョン機能が明度と彩度を自動調整し、映像をより鮮明に見せるという。
映像の安定性を支える機能としては、FreeSync Premiumに対応し、ティアリングやスタッタリングを抑える設計だ。次世代家庭用ゲーム機との接続では、1080p、120Hz、HDR表示にも対応し、家庭用ゲーム機でも滑らかでメリハリのある映像を楽しめる。加えて、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアにも対応し、長時間の使用時にも目の負担を抑えやすい。
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