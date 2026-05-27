MSIゲーミングノート購入で豪華特典　NordVPN1年版やSteam版『バイオハザード レクイエム』がもらえる

エムエスアイコンピュータージャパンは、6月4日から2026年夏モデルのゲーミングノートPCを対象に、購入特典キャンペーンを実施する。対象製品を購入し、MSIメンバーセンターで製品登録と所定の手続きを行うと、VPNサービスのライセンスやゲームコード、延長保証といった特典を受け取れるという。



対象機種はTitan 18 HX A2W、Raider 18 Max HX A2W、Crosshair 18 HX AI A2XW、Raider 16 Max HX B2W、Raider 16 HX B2W、Raider A16 HX B8W、Stealth 16 AI+ B3W、Crosshair 16 Max HX E2W、Crosshair 16 HX E14W、Crosshair A16 HX E8Wなど。

特典①はNordVPN 1年版ライセンスのプレゼントで、対象期間は6月4日から7月4日までとなる。対象製品の購入後、MSIメンバーセンターで製品登録を行って応募する仕組みだ。

特典②はSteam版『バイオハザード レクイエム』通常版のゲームコードで、先着50名限定となる。対象期間は同じく6月4日から7月4日までで、対象製品購入後にMSIメンバーセンターから応募する。

特典③はレビュー投稿を条件とした製品保証1年延長で、対象期間は6月4日から8月16日までとなる。対象製品を購入して登録したうえで、製品レビューを投稿すると応募できる。長く使う高性能ゲーミングノートでは、保証延長は安心感につながる。