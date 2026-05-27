Core Ultra 7＋32GBメモリ搭載　MSIのAIミニPC「Cubi NUC AI+ 2MG-064JP」発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは6月4日より、ブランドの新製品「Cubi NUC AI+ 2MG-064JP」を発売する。価格は24万1000円前後の見込み。この新製品は、AIの力を活用した高い処理能力と豊富な機能を持ち、ビジネスを加速させることを目指している。

　「Cubi NUC AI+ 2MG-064JP」は、AIアシスタント機能を豊富に備え、新しいワークスタイルを提案する。メール作成や資料の要約、翻訳、画像生成といったタスクをAIがスムーズに実行し、ユーザーのビジネス効率を向上させるとしている。また、インテル Core Ultra 7 258Vを搭載し、大容量メモリ32GB、Thunderbolt 4、2.5GデュアルLAN、Wi-Fi 6E等の充実した機能で快適な作業環境を提供する。

　高い処理能力を誇り、様々なビジネスシーンで安定したパフォーマンスを発揮するだけでなく、TPM2.0や指紋認証などのセキュリティ機能も搭載されており、企業のセキュリティニーズにも応えている。また、最大3画面の出力が可能なため、マルチモニター環境の構築による生産性の向上も見込める。

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