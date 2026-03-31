ASUS、Snapdragon X2 Elite搭載のAI対応2-in-1「ProArt PZ14」発売
ASUS JAPANは5月27日、クリエイターに向けた新たなデタッチャブルノートPC「ProArt PZ14(HT7407)」を販売開始した。この製品は、強力なAI処理性能を有するSnapdragon X2 Eliteプロセッサーを搭載し、価格は42万9800円となる。
ProArt PZ14(HT7407)は、ノートパソコンモード、タブレットモード、縦置きモードの3つの使用モードを提供し、どんなシーンでも最大限に活用できる。薄さ9mm、重さ約790gのタブレット本体により、持ち運びにも便利。スタンドカバーやBluetoothキーボードの装着で、重さは約1.53kgになるという。
本製品には、画像編集や動画編集に最適な32GBメモリとSSD 1TBを備え、AI対応アプリケーション「Story Cube」が搭載されている他、USB4(Type-C)ポートを2つ備え、様々な周辺機器と接続が容易。さらにASUS Lumina Pro OLEDディスプレイにより、色の再現性や目の負担軽減も追求されている。
防塵防滴性能や耐久性規格に準拠した設計、高解像度のWebカメラといった機能も充実。「ASUSのあんしん保証」サービスも提供されており、あらゆる故障に対応が可能だ。
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