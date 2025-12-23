ASUS Chromebook新製品3モデル発表　MediaTek Kompanio 540搭載

ASUS JAPANは5月22日、最新世代のMediaTek Kompanio 540を搭載したChromebook計3製品20モデルを発表した。注目の「ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206)」では、ノートPCとタブレットをシームレスに切り替える2-in-1デザインが特徴となっており、LTEとWi-Fiモデルの選択が可能という。また、携帯性に優れた「ASUS Chromebook CM14 (CM1405)」と、4色展開の大画面「ASUS Chromebook CM15 (CM1505)」も用意している。

ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206)は高性能な2-in-1デザインを採用し、場所を選ばず活用できる。外出先でも常時インターネット接続が可能なLTEとWi-Fiモデルを揃え、安定したパフォーマンスを提供する。12.1型の2.5Kタッチディスプレイには強化ガラスが使用され、鮮やかな表示を実現。さらに、長時間のバッテリー駆動と軽量設計で持ち運びの負担を軽減している。

また、ASUS Chromebook CM14 (CM1405)は、スタイリッシュなデザインと環境に優しい素材を利用した構造が特筆される。14インチのフルHDディスプレイと長時間バッテリーで、ビジネスからエンターテインメントまで幅広く対応可能だという。ASUS Chromebook CM15 (CM1505)では、狭額ベゼルによる大画面が魅力で、ユーザーフレンドリーなインターフェースも充実している。