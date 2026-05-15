ASUSの新Wi-Fi 7ルーター「RT-BE18000」発売拡大　最大18Gbps対応

ASUS JAPANは、Wi-Fi 7対応のトライバンドルーター「ASUS RT-BE18000」を4月25日にAmazonで限定発売したが、5月22日から全国の家電量販店とECサイトで販売を開始する。「RT-BE18000」は次世代の高速通信を実現する製品で、特に10G LANイーサネットポートを搭載している点が特徴だ。

「ASUS RT-BE18000」は、トライバンド接続により、最大18Gbpsの通信速度を誇り、8KストリーミングやHDRゲームといった幅広いエンターテインメント体験を可能にする。また、10GのWAN/LANポートを備え、家庭内ネットワークでも高速かつ安定した接続が可能である。

このルーターのもう一つの特徴は、マルチリンクオペレーション（MLO）を総合的にサポートしている点だ。これにより、2.4GHz、5GHz、6GHz帯域を自動で切り替え、最適な接続を提供し続けるという。また、高性能なWi-Fi 7とともに、次世代テクノロジー「AiMesh」を活用することで、安定したセキュリティ重視のネットワーク環境を構築できる。

「ASUS RT-BE18000」は、2.0GHzクアッドコアプロセッサー、内蔵アンテナ×8、最大11529Mbpsのデータ転送速度をサポートし、サイズは159 × 72 × 186 mm、重量は855gとなっている。