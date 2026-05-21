ASUS、最上位マザーボード「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」発表　10G LAN×2・Wi-Fi 7対応

ASUS JAPANは5月21日、新たなフラグシップマザーボード「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」を発表した。発売日は5月22日で、この製品はゲーム愛好者とパフォーマンス志向のユーザーを対象に設計されている。価格は259,800円。

「ROG CROSSHAIR X870E GLACIAL」は、AMD AM5ソケットとX870Eチップセットを採用し、最大で7台のM.2 SSD、2つの10G LAN、26のUSBポートなどが接続可能な仕様を持つ。さらに、AI機能としてAI Cacheブースト、AI OVERCLOCKING、AI COOLING IIなどを搭載し、ユーザー体験を向上させる。優れた電源供給も特徴で、24+2+2の電源ステージ、ProCool電源コネクタ、高品質のコンデンサを備え、安定した動作を支えるという。

このマザーボードは、冷却性能が強化されており、拡大されたヒートシンク群や高伝導性サーマルパッド、AI Cooling llを装備して包括的に冷却をサポート。また、最先端の接続性能を持ち、PCIe 5.0スロットやWi-Fi 7対応のネットワークをサポートし、ゲーミングやハイパフォーマンス用途に最適だ。