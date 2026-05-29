ASUS「ROG Equalizerアップグレードキャンペーン」開始　対象電源ユーザーは特別価格で購入可能

ASUS JAPANは5月28日から11月28日にかけて、既存のROG Thor IIIまたはROG Strix Platinum電源ユニットのオーナーを対象とした「ROG Equalizerアップグレードキャンペーン」を発表した。このキャンペーンにより、製品登録を行ったオーナーは、最先端のROG Equalizer 12V-2x6 PCIe電源ケーブルを特別価格で購入できる。
ASUS JAPANのこの新しいキャンペーンは、パソコン愛好者にとって朗報だ。ROG Equalizer 12V-2x6 PCIe電源ケーブルは、最新のハードウェア要件を満たし、効率的な電源供給を実現するために設計されている。キャンペーンへの参加には、ROG Thor IIIまたはROG Strix Platinum電源ユニットのシリアル番号を使用して製品登録を行い、割引コードを受け取る必要がある。
割引コードを受け取ったあとは、CablemodのグローバルサイトでROG Equalizerを特別価格で購入可能だ。ただし、購入時には送料や関税など、製品価格以外の料金がかかる場合があることに注意してほしい。
キャンペーンの詳細や登録手順に関しては、ASUSのキャンペーンサイトで確認できる。この機会を利用して、あなたのPC環境をさらにアップグレードしてみてはいかがだろうか。
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