Amazonは6月1日、電子ペーパーを採用し、ペンを使った操作にも対応する電子書籍端末「Kindle Scribe」の新製品イベントを開催した。

Kindle Scribeシリーズには、カラー対応の「Kindle scribe colorsoft」などが近く追加される。ディスプレーと容量、カラーなどの違いで5機種6モデルがあり、いずれも6月10日の出荷を予定している。また、純正アクセサリーとして折りたたみカバーを2種類、手帳型カバーを1種類用意する。

新製品の一覧：

「Kindle Scribe Colorsoft（64GB）」11万5980円、グラファイト／フィグ「Kindle Scribe Colorsoft（32GB）」10万6980円、グラファイト

「Kindle Scribe（64GB）」9万8980円、グラファイト

「Kindle Scribe（32GB）」8万9980円、グラファイト

「Kindle Scribe フロントライト非搭載モデル（16GB）」7万2980円、グラファイト

純正アクセサリー：

「植物性レザーカバー」1万3480円、グラファイト／マッチャ

「プレミアムレザーカバー」1万7980円、グラファイト／フィグ

「手帳型プレミアムレザーカバー」2万980円、グラファイト／フィグ／キャラメル

本日開催された国内向け発表会では、アマゾンジャパン Amazonデバイス Kindle・Fireタブレット事業部 事業部長の 後藤喜章氏、同プロダクトマネージャー髙杉紗里氏が登壇し、Kindleの新シリーズを紹介した。また、「FORZA STYLE」編集長の干場義雅氏を招いたトークセッションも実施。ビジネスシーンにもふさわしいKindle Scribeの魅力について語られた。

■Amazon.co.jpで購入

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