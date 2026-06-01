Amazonがカラーになったペン対応電子書籍端末「Kindle Scribe Colorsoft」を発表～読むことと書くこと、そして考えるためのデバイス
2026年06月01日 16時00分更新
Amazonは6月1日、電子ペーパーを採用し、ペンを使った操作にも対応する電子書籍端末「Kindle Scribe」の新製品イベントを開催した。
Kindle Scribeシリーズには、カラー対応の「Kindle scribe colorsoft」などが近く追加される。ディスプレーと容量、カラーなどの違いで5機種6モデルがあり、いずれも6月10日の出荷を予定している。また、純正アクセサリーとして折りたたみカバーを2種類、手帳型カバーを1種類用意する。
新製品の一覧：
「Kindle Scribe Colorsoft（64GB）」11万5980円、グラファイト／フィグ「Kindle Scribe Colorsoft（32GB）」10万6980円、グラファイト
「Kindle Scribe（64GB）」9万8980円、グラファイト
「Kindle Scribe（32GB）」8万9980円、グラファイト
「Kindle Scribe フロントライト非搭載モデル（16GB）」7万2980円、グラファイト
純正アクセサリー：
「植物性レザーカバー」1万3480円、グラファイト／マッチャ
「プレミアムレザーカバー」1万7980円、グラファイト／フィグ
「手帳型プレミアムレザーカバー」2万980円、グラファイト／フィグ／キャラメル
本日開催された国内向け発表会では、アマゾンジャパン Amazonデバイス Kindle・Fireタブレット事業部 事業部長の 後藤喜章氏、同プロダクトマネージャー髙杉紗里氏が登壇し、Kindleの新シリーズを紹介した。また、「FORZA STYLE」編集長の干場義雅氏を招いたトークセッションも実施。ビジネスシーンにもふさわしいKindle Scribeの魅力について語られた。
■Amazon.co.jpで購入
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります