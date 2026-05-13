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アマゾン、初のカラー版Kindle Scribe発表　“色つきでメモできる”が価格は10万円超え

2026年05月13日 12時10分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　ついに待望のカラー化へ。

　アマゾンは5月12日、ノート機能付き電子書籍リーダー「Kindle Scribe」として初めてカラーディスプレーを搭載した「Kindle Scribe Colorsoft」を発表した。価格は32GBが10万6980円、64GBが11万5980円。出荷開始は6月10日を予定している。

　Kindle Scribe Colorsoftは、カラー表示と書き込みに対応するモデル。独自に調整したColorsoftディスプレー技術を採用し、カラーフィルターと窒化物LEDを使ったライトガイドで、やわらかな色合いと細部の表現を両立したとしている。カラー手書き向けに新しいレンダリングエンジンも開発し、カラーでありながら、反応の速さと自然な書き心地を実現したという。

　厚さは5.4mm、重さは約400g。ディスプレーは11インチの反射防止仕様で、フルサイズの文書を読みやすくしつつ、メモも取りやすいサイズになっている。手書きとページめくりの速度は、2024年発売モデルと比べて約40％向上した。

　書き心地も改良された。新しいテクスチャ成形ガラスにより、ペン先が画面を滑るときの摩擦感を調整。ディスプレー構造も見直し、ペン先と表示位置のズレである視差を小さくしているという。

　ホーム画面も新しくなり、すぐにメモを取れるクイックノートが加わったほか、最近読んだ本や文書、ノートブックをすぐ開けるようになった。Google DriveとMicrosoft OneDriveから文書を取り込み、メモを追加することも可能になる。作成したノートはMicrosoft OneNoteへエクスポート可能だ。

　整理機能として、ノート、本、文書をフォルダー別にまとめられるワークスペース機能も加わった。Colorsoftでは10色のペンと5色のハイライターに対応し、シェーディング機能でグラデーションやトーンも表現できるようになっている。

　従来どおり、電子書籍の閲覧や購入、プレミアムペン、数週間持続するバッテリーも搭載する。

　Kindle Scribe Colorsoftは、電子書籍リーダーに「色つきでメモを取る」機能を加えた1台だ。価格はかなり高めだが、読書・資料確認・手書きメモを1台にまとめたいと考えたとき、選択肢の1つになる。

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