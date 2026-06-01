1本94円はさすがに安い、コカ・コーラゼロ24本がAmazonスマイルセールで値下げ中

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「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」がAmazonスマイルセールに登場！

カロリーゼロの「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」が、Amazonスマイルセールの対象となっています。

参考価格2,496円から10％オフの2,246円で販売されています。1本あたりの価格は約94円と、まとめ買いしやすい価格帯になっています。

「コカ・コーラゼロ ラベルレス」の特徴

Amazon商品ページより

「コカ・コーラゼロ」は、カロリーゼロでありながらコカ・コーラならではの味わいを楽しめるという炭酸飲料です。500mlのラベルレスボトルは、ラベルをはがす手間がなく、そのままリサイクルしやすい仕様となっています。

ボトルには100％リサイクルPETを使用しており、環境配慮の設計が特徴です。容量は350mlでは物足りないと感じる人に向けた500mlサイズで、家庭でのストック用途にも適しています。

まとめ：まとめ買いしやすい価格でストック向き

「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールにて1本あたり約94円というまとめ買い価格になっています。

日常的に「コカ・コーラゼロ」を飲む人は、この機会にストック用として確保しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。