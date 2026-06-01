アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第20回
1本94円はさすがに安い、コカ・コーラゼロ24本がAmazonスマイルセールで値下げ中
2026年06月01日 19時00分更新
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「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」がAmazonスマイルセールに登場！
カロリーゼロの「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」が、Amazonスマイルセールの対象となっています。
参考価格2,496円から10％オフの2,246円で販売されています。1本あたりの価格は約94円と、まとめ買いしやすい価格帯になっています。
「コカ・コーラゼロ ラベルレス」の特徴
Amazon商品ページより
「コカ・コーラゼロ」は、カロリーゼロでありながらコカ・コーラならではの味わいを楽しめるという炭酸飲料です。500mlのラベルレスボトルは、ラベルをはがす手間がなく、そのままリサイクルしやすい仕様となっています。
ボトルには100％リサイクルPETを使用しており、環境配慮の設計が特徴です。容量は350mlでは物足りないと感じる人に向けた500mlサイズで、家庭でのストック用途にも適しています。
まとめ：まとめ買いしやすい価格でストック向き
「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールにて1本あたり約94円というまとめ買い価格になっています。
日常的に「コカ・コーラゼロ」を飲む人は、この機会にストック用として確保しておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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